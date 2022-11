Avoir sa propre clinique était le rêve d’Hamed Esmaeilion et de sa femme, Parisa Eghbalian, dont les diplômes sont encore accrochés au mur. Mais leur rêve s’est effondré le 8 janvier 2020, lorsque le vol PS752 a été abattu, avec à son bord la femme et la fille d’Hamed.

Rencontré dans sa clinique un après-midi de novembre, à Aurora, le dentiste est méticuleux et attentif. Sa blouse et ses lunettes lui donnent un air sévère, mais on l’entend plaisanter avec ses patients.

À première vue, Hamed est un dentiste comme les autres. Sous sa blouse, on devine une épingle qui offre un subtil indice de son militantisme. Mais c’est en montant au deuxième étage de la clinique qu’Hamed enfile véritablement sa casquette d’activiste.

« Je n’ai jamais eu le temps de faire mon deuil. » — Une citation de Hamed Esmaeilion, activiste et porte-parole de l'Association des familles des victimes du vol PS752

Dans cette grande pièce, des dizaines de boîtes de paperasse s’entassent, aux côtés d’affiches, de photos et de documents. Dans un sac en plastique, un ordinateur qui appartenait à une des victimes de l’écrasement d’avion.

C’était la salle de jeu de ma fille Reera. Avant, il y avait des tapis de jeux et des poupées , lâche-t-il. C’est maintenant le quartier général d’Hamed, qui cherche à obtenir justice pour sa famille depuis presque trois ans.

Parisa Eghbalian (à gauche) a perdu la vie avec sa fille de neuf ans, Reera (au centre), dans l'écrasement du vol PS752 à Téhéran. Photo : CBC/Madeline McNair

Le vol PS752 s’est écrasé peu de temps après son décollage de Téhéran, abattu par un missile lancé par les Gardiens de la révolution islamique. Bilan : 176 personnes ont été tuées, dont 55 citoyens canadiens.

Le régime iranien a affirmé qu’il s’agissait d’un accident, mais Hamed et l'Association des familles des victimes y ont vu un crime de guerre et demandent toujours à ce que les responsables soient traduits devant les tribunaux.

L’appareil s'est écrasé avec 176 personnes à son bord. Photo : Reuters / Social Media

Du vol PS752 à Mahsa Amini

Selon Hamed, sa lutte est indissociable de celle de Mahsa Amini, la jeune Iranienne morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs en septembre dernier.

Sa mort a propulsé l’Iran dans une vague de manifestations qui ne s'essoufflent pas en dépit de la riposte sanglante du régime.

Quand ils ont tué Mahsa Amini, toute cette douleur nous est revenue , dit-il. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à ma femme et à ma fille, et je vois que la même chose est en train d’arriver à la famille de Mahsa Amini.

Une photo captée par un témoin lors d'une manifestation dans une rue de Téhéran, le 21 septembre dernier, montre l'ampleur des perturbations. Photo : AP

Devant le mouvement de protestation dans son pays d’origine, Hamed n'a pas pu rester les bras croisés. Avec l'Association des familles des victimes du vol PS752, il s'est mis à organiser des manifestations de soutien aux opposants iraniens dans cinq villes canadiennes. Rapidement, son appel à protester est devenu viral.

En 72 heures, il y avait des marches prévues dans plus de 150 villes , se souvient-il. Sur Telegram, Hamed a communiqué avec des activistes antirégime partout sur la planète et les a aidés à organiser des manifestations.

Une Iranienne vivant en Turquie brandit ses cheveux après les avoir coupés avec une paire de ciseaux, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran à Istanbul le 21 septembre 2022. Photo : Getty Images / AFP / Yasin Akgul

Le 23 octobre, il s'est rendu à Berlin pour une manifestation monstre rassemblant quelque 80 000 personnes. Devant la foule, le dentiste a pris la parole et prononcé un plaidoyer pour un changement de régime en Iran.

« Je suis une personne complètement différente que celle que j’étais [il y a trois ans]. Je suis devenu un révolutionnaire. » — Une citation de Hamed Esmaeilion, activiste et porte-parole de l'Association des familles des victimes du vol PS752

Unir une opposition divisée

Hamed Esmaeilion est rapidement devenu une figure de proue de l'opposition iranienne et compte des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Le dentiste, qui se décrit comme une personne ordinaire , admet qu'une certaine pression accompagne cette notoriété grandissante.

Il y a la pression de la communauté et celle que je me mets à moi-même , confie-t-il.

Toronto a été le théâtre de nombreuses mobilisations contre le régime iranien depuis la mort de Mahsa Amini. Photo : Radio-Canada / Robert Krbavac

Babak Payami connaît Hamed mieux que quiconque. Pendant environ deux ans, le cinéaste d’origine iranienne a cohabité avec le dentiste pour documenter son processus de deuil. Son film, 752 Is Not a Number, a notamment été présenté au Festival international du film de Toronto.

Dès le début, j’ai compris [qu’Hamed] était spécial , se souvient le documentariste, lui-même natif de Téhéran.

M. Payami rappelle que l’opposition iranienne a longtemps été divisée par des divergences politiques, idéologiques ou religieuses. Hamed a toutefois su fédérer ces différentes factions.

Il n’a pas d’ambition politique [...] le peuple iranien le voit comme quelqu’un qui n’a rien à perdre et rien à gagner et qui cherche seulement la justice , constate le cinéaste.

« J’ai promis à ma femme et à ma fille que je trouverai la vérité et jamais je n’abandonnerai cette promesse. » — Une citation de Hamed Esmaeilion, activiste et porte-parole de l'Association des victimes du vol PS752

La lutte d’Hamed ne se fait pas sans risques. L’activiste reçoit souvent des menaces en ligne et avoue s’inquiéter pour sa sécurité au Canada.

On sait qu’il y a beaucoup d’agents iraniens au Canada. C'est alarmant et c’est la raison pour laquelle les victimes et les activistes ne se sentent pas en sécurité , dénonce-t-il.

Hamed Esmaeilion promet toutefois de continuer son combat, avec l’espoir qu’un Iran libre et démocratique accepterait de traduire en justice les responsables de l’écrasement du vol PS752.