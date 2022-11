La tête haute et sans regret, John Horgan tire sa révérence

Une page se tourne en Colombie-Britannique : après cinq ans à la tête de la province, John Horgan a fait ses adieux comme premier ministre, jeudi, à la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique, plein d'humour et d'humilité.

Même si c’était le meilleur poste de l’univers, il était temps de partir , a affirmé John Horgan, lors de sa dernière journée comme premier ministre de la province.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plein de jeunes dans mon caucus qui sont prêts à relever le défi. J’ai bon espoir que nous serons entre de bonnes mains, en tant que province et en tant que communauté. Je n’ai aucun regret.

Depuis 2017, le néo-démocrate dirige la Colombie-Britannique. D’abord leader d’un gouvernement minoritaire, marqué par une alliance avec le Parti vert, son parti réussit en 2020 à obtenir une majorité de postes à l'Assemblée législative de Victoria.

Après un traitement d'un cancer de la gorge, John Horgan a choisi en juin de démissionner de son poste de premier ministre pour prioriser sa santé et sa famille.

L’ex-procureur général David Eby prendra officiellement sa relève vendredi, après son assermentation. À 46 ans, il a été élu chef du Nouveau Parti démocratique en septembre, après avoir été l’unique candidat restant dans la course à la chefferie du parti, ce qui lui a valu de devenir automatiquement le dirigeant de la province.

Pendant des générations, mes opposants ont affirmé qu’on ne pouvait pas voter pour le Nouveau Parti démocratique sans que ce soit la fin du monde , a ironisé le premier ministre.

On peut changer des choses en Colombie-Britannique et de bonnes choses peuvent arriver. Pas juste des mauvaises , a-t-il affirmé.

Il encourage toute personne qui serait intéressée à se lancer en politique à le faire, même si les jeunes générations peuvent avoir perdu confiance en leurs dirigeants et en leur pouvoir d'action. Faites-le. Mais dites-le d'abord à votre femme. Ne faites pas comme moi en l’annonçant à la radio , a-t-il plaisanté.

L'héritage dont John Horgan est le plus fier reste l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en 2019, et le travail continu pour s’assurer que ses principes soient respectés, a-t-il précisé.

Le projet de construction du Musée royal de la Colombie-Britannique a suscité l'ire de l’opposition, alors que la province faisait face à de nombreux défis, dont la pandémie et l’inflation. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Malgré un départ qu'il dit sans regret, le premier ministre reconnait que la controverse autour de la construction du nouveau Musée royal de la Colombie-Britannique reste un point sensible. Ça me rend triste [...] Je pensais vraiment que [ce projet] allait susciter des pleurs de joie. Et wow, je suis vraiment passé à côté.

« Mais la bonne nouvelle, c’est que maintenant, plus de personnes que jamais savent qu’on a un musée et qu'il a besoin d’être réparé. Ce travail va être évalué et tout ira mieux grâce à l'œil au beurre noir que j’ai reçu. » — Une citation de John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Un départ au sommet de sa gloire

Malgré la pandémie de COVID-19, des saisons de feux de forêts dévastatrices et des inondations catastrophiques, John Horgan est resté haut dans les sondages d’appréciation des Britanno-Colombiens.

Généralement quand un premier ministre quitte ses fonctions, c’est parce qu’il ou elle a perdu les élections. M. Horgan quitte au sommet de sa gloire, finalement , estime l’analyste politique Nicolas Kenny, professeur d’histoire à l’Université Simon Fraser.

Même aujourd’hui il continue d’être dans le top 2 ou top 3 des premiers ministres au pays. Il a vraiment réussi à faire des changements, objectivement, sans vraiment froisser ou fâcher quiconque. C’est vraiment son secret , renchérit Bryan Breguet, politologue et fondateur du blogue Too Close to Call/Si la tendance se maintient.

John Horgan affirme ne pas douter de la capacité de David Eby à prendre la relève. Il lui a tout de même donné un conseil avant de tirer sa révérence : souris à tes ennemis, ça va les rendre fous .

Avec des informations de Wildinette Paul