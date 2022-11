The Notorious B.I.G. dans un concert virtuel hébergé par Meta

Le mythique rappeur East Coast est mort dans une fusillade à Los Angeles, en février 1997, à l’âge de 24 ans. Quelques mois plus tard, son bon ami Puff Daddy a sorti une chanson hommage, I’ll Be Missing You, qui demeure à ce jour l’un de ses plus grands succès en carrière.

Puff Daddy, qui s’est depuis rebaptisé Diddy, participera au spectacle organisé par Meta, intitulé The Notorious B.I.G. Sky’s The Limit: A VR Concert Experience. Il sera accompagné sur scène par les artistes hip-hop Latto, Nardo Wick, Lil’ Cease et The Lox.

Un Brooklyn virtuel

L’avatar du regretté chanteur entonnera quelques-uns de ses plus grands succès dans The Brook , une reconstitution virtuelle du Brooklyn des années 1990. The Notorious B.I.G. – de son vrai nom Christopher Wallace – est né et a passé la majeure partie de sa vie dans cet arrondissement de New York.

Avant le concert, on verra le rappeur vaquer à diverses occupations dans le métavers, au cours d’un récit qui a été écrit et sera narré par l’auteur et journaliste musical Touré.

Le monde a été privé d'une opportunité de voir Biggie grandir et évoluer en tant qu'artiste , a déclaré en entrevue à Variety Mark Pitts, l’ancien gérant de The Notorious B.I.G.

La merveille du web3 – la nouvelle version d'Internet, davantage décentralisée et fondée sur la chaîne de blocs – est qu'il nous donne l'occasion de célébrer sa musique avec des visuels que Biggie n'a jamais pu faire , a-t-il ajouté.

Pour accéder à l’événement du 16 décembre, il faut disposer d’un casque de réalité virtuelle Meta Quest 2. Une version 2D du concert sera également offerte sur la page Facebook du rappeur.