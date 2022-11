Un frigo solidaire au Cégep de Chicoutimi pour aider les étudiants

Les responsables de l'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Chicoutimi (AGEECC) ont voulu agir parce qu’ils constatent que certains étudiants peinent à arriver et à se nourrir convenablement en raison de l’inflation.

Depuis le début de l'année, l’association reçoit des aliments et ils trouvent rapidement preneurs. C'est pourquoi l' AGEECC veut élargir son offre.

On avait des tables avec du pain, des tomates, ça partait dans la journée même. Ça fait qu’on a vu que le besoin était vraiment criant, donc on aimerait augmenter un peu plus le nombre de choses qu’on reçoit , a expliqué la présidente de l’association, Léane Rivard.

Un réfrigérateur et un garde-manger ont été ajoutés au Cégep de Chicoutimi. L’ AGEECC lance un appel à la population pour les remplir.

Les achats peuvent être déposés, mais aussi des plats contenant des mets cuisinés. Les plats doivent être identifiés et datés. Des plats vides peuvent aussi être laissés pour permettre aux étudiants de récupérer une partie des plats cuisinés.

« Les étudiants passent, ils sont vraiment contents. On a des résidences, on a aussi des gens qui ne sont pas nécessairement en résidence, qui sont en logement, à proximité. Il faut qu’ils payent tous leurs frais, alors c’est vraiment pour toute la communauté étudiante et on sent vraiment que c’est un besoin criant qui a été comblé. » — Une citation de Léane Rivard, président de l’AGEECC

L’initiative permettra également de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, on le sait, c’est un des plus gros fléaux au niveau de l’alimentation , a-t-elle ajouté.

La période correspond aussi au lancement de la récolte des paniers de Noël tenue par l’association étudiante pour recueillir des denrées non périssables au cégep.

Avec les informations de Mireille Chayer