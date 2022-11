La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la mieux protégée, affirme Marc Thibeault

Selon les données du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a encore 5000 personnes par semaine qui se font vacciner contre la COVID-19.

Pour ce qui est de l’influenza, la région se dirige vers 55 000 personnes vaccinées, ce qui est plus que la moyenne des autres années.

En réalité, nous, la vaccination n’a pas du tout ralenti. Je dirais, en fonction de ce qu’on voit qui se passe ailleurs au Québec, notre population continue à se faire vacciner. On est encore grandement en avance sur ce qui se passe au Québec. Notre population est la mieux protégée, puis je parle de ceux qui sont vraiment vulnérables, les 60 ans, les 70 ans pour la COVID, les 75 ans pour l’influenza, on a des avances remarquables , a-t-il indiqué en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour le moment, ce serait le virus respiratoire syncytial (VRS) qui circule le plus dans la région. Rappelons que le nombre de cas confirmés de COVID-19 est à son plus bas depuis la mi-juin.