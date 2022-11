Le Canada ne soutient pas la réduction de pétrole et de gaz demandée lors de la COP27

L'année dernière, l'accord de la conférence des Nations unies en Écosse demandait aux pays d'agir plus rapidement pour se débarrasser des centrales électriques au charbon qui ne sont pas équipées avec la technologie pour capturer les émissions.

L'Inde fait pression pour ajouter le pétrole et le gaz à ce paragraphe dans le pacte final de cette année.

L'Union européenne soutient l'idée tant qu'elle n'affaiblit pas le libellé sur le charbon, et les États-Unis sont d'accord tant qu'elle s'applique uniquement au pétrole et au gaz non traité .

Le Canada a soutenu le libellé du charbon l'année dernière, mais M. Guilbeault dit qu'il ne peut pas accepter l'ajout du pétrole et du gaz.

Il affirme que le gouvernement fédéral n'a pas de compétence en matière de ressources naturelles et que soutenir le libellé pourrait entraîner une poursuite des provinces qu'Ottawa ne pourrait pas gagner.