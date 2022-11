Victoriaville oblige la stérilisation des animaux de compagnie

Comme le fait Montréal depuis 2020, Victoriaville rend obligatoire la stérilisation des chats de six mois et plus et des chiens de plus de dix-huit mois. Cette mesure est incontournable, avance le maire Antoine Tardif.

On a vu durant la pandémie qu'il y en a plusieurs qui ont choisi d'avoir des chiens et des chats à la maison, et avec ça, viennent certaines problématiques , constate-t-il.

« On est aux prises depuis quelques années avec une surpopulation animale. Il y a eu beaucoup de reproduction non encadrée. Ça fait en sorte qu'on voit des jeunes animaux euthanasiés, même s'ils sont en santé. » — Une citation de Annie Verreault, directrice générale de la Société protectrice des animaux d'Arthabaska

Les lapins, chiens et chats vendus en animalerie sont aussi visés par le règlement.

Procédure bénéfique pour la santé

Certains enjeux de santé peuvent être évités avec la stérilisation, rappelle la directrice générale de la Société protectrice des animaux, Annie Verreault.

Les animaux qui sont utilisés en reproduction vont développer parfois des cancers ou des problèmes de santé qui sont importants, mais aussi de comportements, donc de ce côté, c'est aussi très bénéfique , fait-elle remarquer.

L'organisation misera par ailleurs sur la sensibilisation pour faire appliquer la nouvelle réglementation.

Au renouvellement des médailles, on prévoit déjà être capable de faire une demande d'une preuve de stérilisation , indique-t-elle.

Ceux qui refuseront de se conformer pourraient écoper d'amendes variant de 500 à 1500 $.

Les propriétaires d'animaux reproducteurs reconnus, de plus de dix ans ou pour lesquels la stérilisation est déconseillée par un vétérinaire n'ont quant à eux pas à se conformer à la nouvelle réglementation.

Avec les informations de Jean-François Dumas