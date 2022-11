Le 24 Sussex, résidence officielle du premier ministre, bientôt « hors service »

Ces travaux sont nécessaires pour préserver l’intégrité structurelle du bâtiment , indépendamment des décisions qui seront prises quant à l’avenir de l’édifice, explique la CCN .

Il en revient au gouvernement fédéral de statuer sur le sort de la résidence, ajoute-t-on.

Le personnel du 24 promenade Sussex est actuellement relocalisé. Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau et sa famille n'ont jamais utilisé la propriété. Ils habitent principalement dans le Rideau Cottage, sur les terrains de Rideau Hall.

Selon un rapport de la CCN , la résidence officielle du premier ministre est dans un état critique et nécessite des investissements majeurs et immédiats.

Par le passé, la CCN a estimé que les travaux nécessaires pour remettre les lieux dans un état jugé bon coûteraient 36,6 millions $.

L’état de cette propriété est bien connu et jusqu’à maintenant, les risques ont été dûment contrôlés. Aujourd’hui, les matériaux et les systèmes ne cessant de prendre de l’âge et de se détériorer, il devient nécessaire de prendre des mesures plus musclées pour régler les problèmes importants qui engendrent des risques tels que des risques potentiels d’incendie, de dégât d’eau ou de mauvaise qualité de l’air , a expliqué la CCN , jeudi.

La CCN s’apprête notamment à procéder au retrait de l'amiante présent dans la résidence et de systèmes mécaniques, électriques et de chauffage qui sont obsolètes. Ces travaux, qui doivent débuter au printemps prochain, sont nécessaires afin de préserver le bâtiment, d’ici à ce qu’une décision soit prise quant au sort de l’édifice du patrimoine classé.