Football : le Rouge et Or en route vers son match le plus difficile de l’année

Les joueurs de football du Rouge et Or de l'Université Laval se préparent à se rendre à London, en Ontario, pour affronter les Mustangs de l'Univeristé Western. S'ils sont victorieux, ils s'assureront d'une place pour le match ultime de l'année avec comme objectif la Coupe Vanier.

Les deux équipes trônent au sommet du classement universitaire canadien. Pour l'instant, les Mustangs sont les favoris. L'équipe est invaincue cette saison, notamment grâce à son jeu au sol. Ils ont d'ailleurs remporté la coupe Vanier en 2021.

Il s'agit donc d'un défi important pour la défensive de Glen Constantin, alors que les Mustangs n'ont aucune raison de ne pas réutiliser leur stratégie gagnante.

On est habitué ici, au Québec, à une ligue que ça fait presque juste passer. Mais eux autres, 2e et 10, il faut s'attendre à ce soit de la course quand même , prévient Jean-William Rousseau, joueur de ligne pour le Rouge et Or.

Le receveur de passes Kevin Mital connaît également une saison exceptionnelle. Photo : Mathieu Bélanger / Rouge et Or

On sait qu'est-ce qu'ils font. Ils le font très bien. Il va falloir être meilleur , ajoute le secondeur Alec Poirier.

Une bonne attaque

Le Rouge et Or devra également avoir à l'œil l'offensive des Mustangs, particulièrement le porteur de Balon Keon Edwards. Le joueur a amassé en moyenne 130 verges au sol cette saison. Lors de la finale de la ligue universitaire de l'Ontario samedi dernier, Edwards a couru plus de 269 verges en plus de marquer un touché.

Greg Marshall, l'entraîneur des Mustangs de l'Université Western, avec des joueurs de l'équipe. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Quand on regarde [les bandes vidéo], c'est quelqu'un qui va prendre de bonnes décisions , analyse l'allier défensif Yanis Chichat,

Il n'hésite pas à prendre même les petits trous qu'il a et il convertit ça en de beaux gains , ajoute Jean-William Rousseau.

Match au sommet

Certains associent toutefois la domination des Mustangs au manque d'équité entre les équipes de l'Ontario.

C'est l'histoire de la conférence de l'Ontario, c'est vraiment à deux paliers. Il y a des matchs qui sont moins crédibles, mais ça reste une très très bonne équipe. Ils se qualifient top 4 au pays tout le temps , explique Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or football.

Glen Constantin est désormais l'entraîneur le plus victorieux de l’histoire du football universitaire canadien. Photo : Mathieu Bélanger

Faut pas les prendre à la légère à la base. Faut pas les voir comme des dieux non plus. Ils sont premiers dans le classement, on est deuxième. Je pense qu'on peut très bien rivaliser avec eux. Ça va être une game intense , ajoute Jean-William Rousseau.

Pas d'entraînement la veille du match

Le Rouge et Or ne pourra tenir d'entraînement la veille du match puisque les joueurs dormiront loin du terrain, à plus d'une heure de route.

Glen Constantin assure toutefois que son équipe sera prête. Je ne suis pas là pour faire des excuses, je ne suis pas là pour faire des plaintes, je suis là pour gagner une partie. Comme je dis aux joueurs, qu'on couche dans une tente dehors, ça ne me dérange pas. L'important, c'est que samedi trois heures, on soit prêt .

Les gagnants de la Coupe Mitchell affronteront les gagnants de la coupe Uteck, qui oppose les Huskies de la Saskatchewan aux X-Men de l'Université Saint-Francis Xavier, de la Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin