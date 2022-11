L’utilisation d'un terrain de Matane-sur-Mer cause des frictions

L'hiver dernier, le garage Côté Automobiles, qui a pignon sur rue sur l’avenue du Phare Ouest (route 132) à Matane, a fait l’acquisition d’un terrain vacant, situé vers l’arrière de sa propriété.

Ce lot, qui donne sur la rue de Matane-sur-Mer, se trouve entre terrains résidentiels.

Selon les résidents avoisinants, qui n’ont pas voulu témoigner à visage découvert, le propriétaire du commerce utilise ce terrain comme stationnement pour des véhicules, donc à des fins commerciales. Or, selon le zonage municipal, le terrain en question a une vocation résidentielle.

Le commerce utilise le terrain, situé entre deux résidences, comme stationnement et voie d'entrée pour les essais routiers qu'il effectue avec sa clientèle. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Ce terrain est vraiment pour une résidence, affirme le maire de Matane Eddy Métivier. Le terrain peut être vacant, mais en fin de compte, c’est un usage qui doit être résidentiel.

À la séance du conseil municipal de la Ville de Matane du 7 novembre dernier, un groupe de résidents de Matane-sur-Mer était présent pour dénoncer cette situation et demander à la Ville d’appliquer son règlement municipal.

C’était la première fois qu’ils se présentaient au conseil, mais on était déjà au courant de cette situation-là, indique Eddy Métivier. Ils nous ont remis une pétition d’ailleurs, d’environ 25 noms, pour rappeler au conseil municipal que ce secteur-là est résidentiel.

Le propriétaire de l’entreprise, Sébastien Côté, n’a pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada pour le moment. Il indique toutefois avoir fait une demande à la Ville pour changer le zonage du terrain pour le rendre à vocation commerciale.

Mais la Ville de Matane persiste et signe : le terrain gardera sa vocation résidentielle.

Selon Eddy Métivier, le conseil municipal a par ailleurs entériné, lors de la séance du 7 novembre, la recommandation du comité consultatif d’urbanisme de ne pas accepter la demande de changement de M. Côté.

L’entreprise a soumis sa demande correctement en respectant la réglementation. Le conseil et le comité d’urbanisme, à ce moment-là, ont analysé cette demande de changement de zonage, mais ont refusé, pour que le secteur reste résidentiel , précise le maire.

« Il faut être cohérent et constant, parce que les terrains voisins sont résidentiels. C’est un secteur résidentiel et il va le rester. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Sébastien Côté dit avoir été surpris que sa demande n’ait pas été acceptée et ne comprend pas cette décision.

Multiples dérangements

Selon les résidents qui ont déposé la pétition, l’entreprise utilise également ce terrain comme voie de circulation entre Matane-sur-Mer et la route 132, ce qui crée un achalandage qui dérange le voisinage .

Le terrain en question donne sur la rue de Matane-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Sébastien Côté affirme qu’il se sert du terrain comme stationnement pour les véhicules de ses employés. Il explique aussi que l’entrée qui donne sur la rue de Matane-sur-Mer est parfois utilisée comme entrée sécuritaire pour les essais routiers effectués par ses clients.

Il fait notamment allusion aux nombreux accidents de la route, parfois mortels, qui se sont produits à cet endroit de l’avenue du Phare Ouest, une artère achalandée.

Les résidences voisines du commerce se plaignent également que la nouvelle partie du bâtiment construit par l’entreprise récemment est trop haute. La construction, selon eux, prive ces résidences de la lumière du soleil.

Selon la réglementation municipale, la hauteur des bâtiments est calculée en nombre d’étages. Dans cette zone, le nombre maximal d’étages est fixé à deux, ce qui est respecté dans ce cas-ci par l’entreprise.

Le commerce se sert du terrain comme stationnement pour des véhicules. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Lors des travaux d'agrandissement de l’entreprise, certains arbres ont été abattus et la zone tampon entre les résidences et le bâtiment commercial est de plus en plus étroite. Des pneus et un réservoir de gaz propane sont entreposés entre le bâtiment et la clôture de la résidence adjacente.

Selon les résidents, la dévégétalisation de cette zone tampon occasionne une accumulation d’eau sur leur terrain lors de fortes pluies.

La Ville de Matane confirme que cette zone est visée par un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et qu’une zone tampon doit en effet être maintenue entre les activités localisées en bordure de l’avenue du Phare Ouest et les résidences situées sur la rue de Matane-sur-Mer.

Sébastien Côté s’est dit prêt à prendre les mesures nécessaires, comme de planter une ligne d’arbres entre son commerce et les résidences par exemple.

Sanctions ou discussions?

Selon le règlement de zonage municipal, toute contravention au présent règlement constitue une infraction .

Le règlement stipule que les contrevenants sont passibles d’une amende minimale de 300 $ pour une première infraction d’une personne physique et de 600 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale.

Dans un cas de récidive, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2000 $ si le contrevenant est une personne morale.

L’abattage d’arbres est également sanctionné, selon le règlement, par une amende d’un montant minimal de 500 $, auquel s’ajoute une amende minimale de 200 $ par arbre abattu illégalement sur une superficie inférieure à un hectare jusqu’à concurrence de 5000 $.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, n’ose pas s’avancer sur la nature des sanctions qui pourraient être remises.

Toutes les options sont sur la table, affirme M. Métivier. On est toujours ouvert à discuter avec l’entreprise, mais la décision du conseil est vraiment de laisser ce secteur-là résidentiel.

« La Ville de Matane va prendre différentes actions selon ce qui va être fait par l’entreprise. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Sébastien Côté dit ne pas comprendre que la situation en soit rendue à ce point. Il affirme également vouloir discuter avec les parties.

Les résidents de Matane-sur-Mer demandent que la Ville intervienne.