Sayona mise sur Vallée Lithium pour accroître ses ressources à La Corne

La beauté de cette transaction, c’est que ça consolide la présence en Abitibi-Témiscamingue de Sayona avec un peu plus de potentiel de ressources. Les claims de Jourdan sont juste autour de Lithium Amérique du Nord. Ça fait une ressource potentielle assez près, on risque donc de rencontrer la même géologie , estime Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec.

La société minière met d’abord la main sur 20 claims miniers situés à moins de 500 mètres de sa propriété Lithium Amérique du Nord. Sayona doit aussi dépenser 10 millions de dollars dans des travaux d’exploration d’ici trois ans sur les 28 autres claims du projet Vallée pour augmenter sa participation à 51 % dans une coentreprise formée avec Ressources Jourdan.

« Ce projet est directement adjacent à notre projet minier Lithium Amérique du Nord et dans le même contexte géologique du batholite Preissac-La Corne. Pour nous, il représente justement un potentiel d’extension si on parle en termes de pegmatites minéralisées. » — Une citation de Carl Corriveau, vice-président Exploration chez Sayona

Il y a déjà eu de l’exploration faite par Jourdan sur la propriété qui nous amène à penser qu’il y a là le potentiel d’accroître la ressource dans le secteur de Lithium Amérique du Nord. Pour nous, c’est positionné favorablement, donc il y a plein de points positifs à cette acquisition sur le plan géologique , ajoute M. Corriveau.

Celui-ci attend maintenant les résultats de certains travaux d’exploration réalisés cet été par Jourdan sur la propriété pour planifier la prochaine campagne d’exploration, qui devrait débuter en 2023.

Toujours à l’étape de l’exploration

Guy Laliberté, chef de la direction chez Sayona Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Bien que le site présente un contexte géologique favorable avec des indices historiques et des anomalies dans l’environnement secondaire qui permettent de croire que des ressources en lithium s’y trouvent, le projet Vallée Lithium est toujours à l’étape de l’exploration.

On n’a pas les permis pour exploiter ces claims-là. On a les permis pour Lithium Amérique du Nord dans sa facture actuelle, mais sinon, on va devoir développer notre étude de faisabilité pour ce qu’on va y trouver. On va devoir faire les études environnementales et obtenir les permis, ce qui n’est pas pour demain. Ça peut prendre quelques années , prévient Guy Laliberté.

La transaction prévoit aussi une participation de près de 10 % de Sayona dans Ressources Jourdan pour 1,5 million de dollars, avec un siège au conseil d’administration.

Optimiser La Corne

Mais puisque le minerai qui sera découvert au projet Vallée Lithium sera acheminé vers le complexe Lithium Amérique du Nord, Sayona y voit l’opportunité d’optimiser la conception, la production et l’infrastructure de la mine de La Corne.

D’ailleurs, Sayona investit présentement près de 100 millions de dollars dans la réfection du concentrateur de Lithium Amérique du Nord en vue d’un redémarrage d’ici mars 2023. Elle cible une production de 200 kilotonnes de concentré de spodumène à 6 %. La mine emploie actuellement 100 personnes et sa durée de vie est estimée à 27 ans.

Autre acquisition dans le Nord-du-Québec

Sayona a aussi annoncé l’acquisition de 1824 claims miniers auprès de Troilus Gold Corporation en échange de 40 millions de dollars en actions et d’une participation de 10 M$ dans Troilus.

Ces claims sont adjacents à son projet Moblan Lithium, dans le secteur de Chibougamau, dans le Nord-du-Québec. Une étude de préfaisabilité pour le développement d’une mine et d’un concentrateur à Moblan est en cours avec l’objectif d’y développer le Pôle de lithium Eeyou Istchee Baie-James.