L’ex-député Harold LeBel sera-t-il reconnu coupable ou non coupable?

J’ordonne la séquestration du jury jusqu’à la décision finale , a déclaré le juge Serge Francoeur lundi après-midi, à 15 h 26.

Les douze jurés se sont ainsi isolés pour amorcer leurs délibérations, après avoir entendu les directives finales du magistrat.

Deux membres du jury, un homme et une femme, ont été exclus des délibérations par tirage au sort lundi après-midi. Neuf femmes et trois hommes, de tous les âges et résidant à Rimouski ou les environs, sont donc appelés à délibérer.

Quatorze personnes ont été sélectionnées le 7 novembre dernier, soit deux personnes de plus qu’à l’habitude, afin de garantir qu’un jury complet allait être en mesure de délibérer en cas d’infection à la COVID-19.

Les faits reprochés à l’ex-élu se seraient produits à sa résidence, en octobre 2017. L'identité de la présumée victime est protégée par une ordonnance de non-publication.

La plaignante réinterrogée pour avoir participé à un documentaire

Autre revirement dans le procès d’Harold LeBel pour agression sexuelle à Rimouski. Alors qu'il était prévu d'entendre les directives finales au jury lundi matin, la défense a fait une demande pour faire rouvrir l’enquête afin de contre-interroger la plaignante sur de nouvelles informations obtenues mercredi dernier.

La présumée victime s’est donc présentée à la barre des témoins lundi matin. Me Maxime Roy l’a questionnée sur sa participation à un documentaire en production par le bureau d’enquête de Québecor.

Le documentaire, qui découle d’un processus journalistique très rigoureux , selon la présumée victime, traite de toutes les étapes du processus judiciaire lorsque des accusations d’agression sexuelle sont portées.

La présumée victime a admis avoir parlé à l'équipe de journalistes avant et après son témoignage du 8 novembre dernier. La défense lui a demandé pourquoi avoir caché ces informations à la cour, y compris aux enquêteurs. La présumée victime a répondu que ce n'était pas son documentaire et qu'aucune question ne lui avait été posée à ce sujet lors de son témoignage.

Elle a aussi évoqué la possibilité de demander la levée de l'ordonnance de non-publication qui protège son identité, alors que c'est cette disposition qui l'a convaincue de porter plainte en 2020.

« J’étais chamboulée, j’étais dans tous mes états »

La plaignante a souhaité, en cour, remettre dans le contexte ce qui a mené à sa décision de participer à ce documentaire. Elle a d’abord rappelé que de savoir que son identité allait pouvoir être protégée durant tout le processus était l’une des principales raisons qui l’avaient convaincue de porter plainte à la police.

Avec beaucoup d’émotion dans la voix, la présumée victime a raconté que la journée de l’arrestation d’Harold LeBel, le 15 décembre 2020, avait aussi été un événement traumatique pour elle.

Elle considère qu’elle n’a pas eu droit à toute la protection à laquelle elle s’attendait et qu’elle a pu être identifiée par plusieurs après l’arrestation d’Harold LeBel.

« J’ai jamais autant pleuré de ma vie. » — Une citation de La présumée victime

Dire dans quel état j’étais… j’étais complètement en miettes. Je pensais que mon identité allait être protégée , a-t-elle raconté au jury. Je voulais tenir mes parents à l’écart, et ils ont appris [la présumée agression] de la pire façon.

La plaignante a précisé devant le jury que, quand on l’a approchée pour le documentaire, elle a indiqué à l’équipe que la démarche devait servir à ce qu’il y ait moins d’inconnu quand une victime décide de dénoncer .

Elle s’était aussi assurée que le documentaire allait avoir un point de vue neutre et nuancé, a-t-elle ajouté.

La présumée victime dit avoir souhaité transformer en positif deux événements traumatisants , l’événement d’octobre 2017 et la journée de l’arrestation de l’accusé.

« Je me suis dit qu’au moins, je pourrais le tourner en positif et faire œuvre utile. » — Une citation de La présumée victime

Elle a expliqué qu’elle participait au documentaire à visage découvert, mais que la démarche était faite en toute confidentialité, et que la diffusion n’était pas prévue avant plusieurs mois .

Aucun enregistrement n’aurait eu lieu dans sa chambre d’hôtel, où elle séjourne le temps du procès, a-t-elle répondu à la défense lorsqu’elle l’a questionnée à ce sujet. Elle aurait parlé aux journalistes au premier jour du procès, le 7 novembre, puis à la fin de son contre-interrogatoire.

L'avocat de la défense, Me Maxime Roy Photo : Radio-Canada

Me Maxime Roy a questionné la plaignante sur le fait qu’elle avait été surprise d’apprendre que sa participation au documentaire avait été divulguée, et qu’elle n’avait parlé de cette démarche à personne, y compris aux enquêteurs et au DPCP , ces gens en qui elle avait autant confiance .

La présumée victime a indiqué au jury avoir dit à l’équipe de Québecor, en amont du projet, que si la question lui était posée en cour, elle allait en parler. Pour elle, ce documentaire n’a pas de rapport avec les faits en cause .

La poursuite n’a pas réinterrogé la plaignante à la suite du contre-interrogatoire complémentaire de la défense.

Ajouts aux plaidoiries des avocats

Les deux parties ont ensuite prononcé une plaidoirie complémentaire, avec les nouveaux éléments présentés en cour aujourd’hui.

Pour sa part, Me Maxime Roy a voulu mettre à nouveau en doute la sincérité de la plaignante, à la lumière de sa participation audit documentaire.

« Pourquoi ne pas nous l’avoir dit? Pourquoi ne pas l’avoir dit aux policiers, au procureur de la poursuite qui travaille soirs et fins de semaine pour préparer la cause? » — Une citation de Me Maxime Roy

Devant tous les efforts qui sont déployés pour assurer sa confidentialité, [...] elle donne des entrevues, se fait filmer à visage découvert pour un documentaire , a poursuivi Me Roy.

L'avocat de la défense s’est aussi demandé, devant le jury, comment il aurait pu se douter de sa participation au documentaire, et comment il aurait ainsi pu poser des questions à ce sujet à la présumée victime lors de son témoignage.

Me Roy a voulu faire remarquer au jury le moment où, de tout le procès, elle a été pour la première fois émotive . Elle l’a été lundi matin, lorsque ses parents l’ont appelée [le 15 décembre 2020] . Pas lorsqu’elle raconte l’agression présumée, a-t-il ajouté.

De son côté, la poursuite a invité le jury à réfléchir sérieusement sur l’impact véritable qu’il doit donner à ces nouveaux éléments.

Est-ce qu’on a posé des questions sur ce qui s’était passé dans [la vie de la plaignante] depuis l’arrestation de M. LeBel en décembre 2020? Le sujet n’a pas été abordé d’aucune façon. Pourquoi? Est-ce que c’est parce que ce n’est pas pertinent par rapport aux événements?

Me Manon Gaudreault a indiqué que, lorsque l’enquêteur a contacté la plaignante, jeudi, pour vérifier l’information selon laquelle elle participait à un documentaire sur son processus judiciaire, elle avait avoué candidement .

« Ne trouvez-vous pas que c’est conséquent, [cette démarche], avec ce qu’elle vous a dit sur ses motivations à finalement porter plainte? » — Une citation de Me Manon Gaudreault

Par rapport à l’émotivité relevée en plaidoirie par Me Roy, la poursuite a demandé au jury ce qu'il devait en conclure, outre son attachement envers ses parents et ses grands-parents.

« Considérez la preuve dans son ensemble »

Lundi après-midi, le juge Serge Francoeur a remis ses directives finales aux membres du jury, dans le but de les aider à prendre une décision . Je suis le juge du droit et vous êtes les juges des faits , a-t-il rappelé au jury.

Avant de faire un résumé des témoignages et des thèses entendus en cour dans les deux dernières semaines, il a répété que c’était au DPCP de prouver la culpabilité d’Harold LeBel . Il est revenu à plusieurs reprises sur la notion de hors de tout doute raisonnable .

Hors de tout doute raisonnable est un concept qui s’apparente beaucoup plus à la certitude absolue qu’à la culpabilité probable , a rappelé le juge. Les jurés doivent faire appel à leur raison , à leur bon sens , qui découle logiquement de la preuve ou d’une absence de preuve , a-t-il ajouté.

« Harold LeBel n’a pas à prouver qu’il est innocent. Il n’a pas à prouver quoi que ce soit. » — Une citation de Le juge Serge Francoeur

Le magistrat a affirmé que le jury devait se baser sur l’ensemble de la preuve présentée en salle d’audience, qu’il ne devait pas tenir compte de l’opinion publique et qu’il devait exclure toute information entendue ou lue dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux.

Une fois le jury isolé pour délibérer, c’est au président, désigné par ses pairs, de coordonner les discussions, a-t-il expliqué. À plusieurs reprises dans ses directives, le juge a invité les jurés à garder un esprit ouvert durant leurs délibérations.

« Évitez d’adopter une position ferme dès le début des délibérations. » — Une citation de Le juge Serge Francoeur

Les membres du jury doivent décider s’ils accordent foi ou non aux déclarations des témoins , si les différences et les contradictions soulevées dans les témoignages, par exemple, portent sur des éléments importants ou des détails. Ils doivent toutefois éviter de comparer les deux versions , pour se concentrer plutôt sur l’ensemble de la preuve , a indiqué le juge.

Donnant l’exemple du courriel d’Harold LeBel où il avait exprimé des regrets, le magistrat a mentionné au jury que les comportements après le fait sont considérés comme une preuve circonstancielle . Ils n’ont donc qu’une incidence indirecte sur la question de la culpabilité . Vous ne pouvez pas utiliser le comportement après le fait seul [dans vos délibérations].

Des déclarations antérieures aux témoignages peuvent être considérées comme une preuve, et il appartient au jury de juger de leur valeur, a aussi dit le juge.

Il a sommé les jurés d’évacuer tout préjugé qui pourrait venir teinter leur jugement, notamment autour de ce qu’est ou n’est pas une agression sexuelle, du délai qu’a pris la présumée victime pour porter plainte ou du genre de personne qui commet ou ne commet pas ce type d’agression.

Il n’y a pas de victime typique, d’agression typique [...] ou de réaction typique , a rappelé le juge Francoeur.

Les jurés devront revenir avec un verdict unanime, mais ils ont également le droit d’être en désaccord , s’ils ne peuvent pas s’entendre sur un verdict.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay