Le budget de la police augmentera de 15 % en 2023 à Moncton, mais est-ce la solution?

Moncton, Dieppe et Riverview, au Nouveau-Brunswick, s’entendent pour embaucher cinq nouveaux agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et deux employés civils l’année prochaine.

Le budget consacré à la police passera de 39 millions à 45 millions de dollars par année, soit une hausse de 6 millions de dollars, ou 15 %.

L'embauche de ces nouveaux policiers et employés devrait coûter 1,9 million l'année prochaine, alors que 3,95 millions de dollars représentent les coûts attribuables à l'inflation et à l'entretien des équipements.

L’autorité policière régionale de Codiac ( APRC ) avait proposé un plan qui aurait consisté à embaucher 25 policiers supplémentaires et 14 employés civils. Elle évaluait les coûts de ces embauches à 8,2 millions de dollars.

Le conseil municipal s’est entendu pour que les demandes contenues dans le plan stratégique proposées par l’ APRC soient réparties sur trois ans.

La Ville de Moncton est responsable de 71 % du budget accordé au détachement de Codiac de la GRC .

Étude sur l'avenir de la police

Moncton a accepté une première hausse du budget de la police pour 2023, mais tient à attendre le rapport de l’étude en cours sur la police avant d’examiner les prochaines demandes de financement.

Les résultats de l’étude effectuée par la firme de consultant perivale + taylor sur l’avenir de la police dans le Grand Moncton sont attendus au printemps prochain.

Moi, j’aurais préféré attendre les résultats de l’étude avant d’accorder une hausse de budget cette année , exprime d’emblée le conseiller municipal Charles Léger.

Il affirme qu'il s’agit d’un compromis avec ceux qui réclamaient une présence policière accrue.

Charles Léger est conseiller municipal à la ville de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Selon Charles Léger, il faut calculer entre quatre et six mois pour embaucher des agents.

Le conseil municipal de Moncton a donc décidé d’aller de l’avant avec une première hausse de budget dès maintenant plutôt que d'attendre au printemps. De toute façon, notre population augmente. On ne sera pas surchargés avec cinq nouveaux policiers et deux employés civils.

Davantage de policiers, pas la solution?

Selon Statistique Canada, le Grand Moncton était au troisième rang en 2021 au pays en ce qui a trait au taux de crimes signalés à la police.

Selon la professeure en criminologie à l’Université de Moncton, Marie-Andrée Pelland, davantage de policiers sur le terrain n’équivalent pas nécessairement à plus de sécurité publique.

« Quand les citoyens se sentent en sécurité, la police est plus efficace. Quand on augmente [les effectifs], on essaie de jouer sur le sentiment de confiance. Mais ça ne veut pas dire que ça va réduire la criminalité. » — Une citation de Marie-Andrée Pelland, professeure en criminologie

Marie-Andrée Pelland est professeure en criminologie à l'Université de Moncton (archives). Photo : Image : Université de Moncton

À son avis, il faut impliquer davantage d’intervenants formés pour agir notamment dans des cas de santé mentale ou avec des personnes en situation d’itinérance.

Il faut des projets concrets liés à la sécurité, créés en collaboration avec des organismes communautaires , suggère-t-elle.