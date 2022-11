Le Festival annuel du film fantastique de Saskatoon est de retour

Cette année, c'est le Festival le plus important qu'on a jamais organisé. Nous projetons plus de 50 longs et courts métrages pendant neuf jours au Broadway Theatre , déclare le directeur et fondateur du Festival, John Allison.

Pendant la pandémie, on était obligé de réduire notre capacité à 25 personnes maximum. Nous avons pris cette décision avant le gouvernement. Cette année, nous avons hâte de retrouver nos audiences ! On aura suffisamment d'événements pour tous les goûts et pour tous les âges , se réjouit John Allison.

Le 13e Festival annuel du film fantastique de Saskatoon aura une touche internationale, note le communiqué des organisateurs.

Cette année, le Festival va projeter des films de Norvège, d'Argentine, d'Italie, d'Espagne, de France, Pérou, Mexique, Philippines, États-Unis et Canada, selon le communiqué.

Coupez! et Smoking causes coughing font partie des deux films français qui seront portés à l'écran à cette occasion.

En plus d'une grande variété de nouveaux films en provenance du monde entier, le Festival proposera des courts métrages gratuits pour le public, dont Midnight Mayhem, Drunken Cinema et Cartoon Party.

Oui, la Cartoon Party est de retour , indique John Allison. Cette année, la Cartoon Party est placée sous le signe d'Halloween. Le samedi 26 novembre au matin, vous pourrez remettre votre costume d'Halloween et regarder des dessins animés dans la salle de cinéma , ajoute-t-il.

Une séance de questions-réponses aura lieu avec des réalisateurs tout au long de la semaine, au cours de laquelle les participants auront la possibilité de poser des questions aux réalisateurs.

Pour le directeur du Festival, c’est une occasion unique pour poser des questions afin de développer le cinéma dans la province.