Droits de scolarité : des étudiants étrangers se sentent « exploités »

Des étudiants étrangers en Ontario se mobilisent face à l’augmentation « inéquitable » de leurs frais de scolarité. Avec la campagne #NeedOrGreed, ils demandent entre autres à la province de geler l’augmentation de leurs droits de scolarité et de limiter les augmentations à 3 %.

En l’espace d’un an seulement, les droits de scolarité de Tony Sabu, un étudiant indien qui étudie au Collège Conestoga, à Kitchener, sont passés de 8500 $ à 9500 $.

Une augmentation inattendue et injustifiée selon lui et qui n’a pas été sans conséquence pour l’étudiant dont les parents, des agriculteurs, ne gagnent l’équivalent que d’environ 5000 $ par année dans son pays.

C’est arrivé soudainement. On ne nous a rien expliqué. Nous avons dû emprunter de l’argent à des amis , raconte le jeune homme entouré d’autres étudiants.

Des pratiques abusives

Tony Sabu n’est pas le seul dans cette situation. Jeudi, des dizaines d’étudiants étrangers se sont rassemblés devant l’Assemblée législative, à Toronto, pour dénoncer le traitement qu'ils jugent inéquitable et dont ils considèrent être victimes en Ontario.

Selon la présidente de Conestoga Students Inc., l’association des étudiants du Collège Conestoga, Sana Banu, qui a participé à l’organisation de l’événement, les droits de scolarité des étudiants étrangers sont trop élevés par rapport à ceux des étudiants ontariens.

Les étudiants étrangers sont fatigués d’être traités comme des puits sans fond pour financer les budgets et pallier le manque de financement gouvernemental , dit-elle dans un communiqué de presse.

Sana Banu, une ancienne étudiante du Collège Conestoga, à Kitchener, affirme que les pratiques de certaines institutions postsecondaires en matière de droits de scolarité pour les étudiants étrangers sont abusives. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

L’ancienne étudiante au Collège Conestoga dénonce également les hausses inattendues des droits de scolarité d’une année à l’autre, qui peuvent atteindre jusqu’à 20%.

« Ces pratiques abusives et dommageables doivent changer. Pourquoi les augmentations annuelles des droits de scolarité sont-elles généralement plafonnées à 3 % pour les étudiants ontariens alors qu'elles peuvent atteindre 20% pour les étudiants étrangers? » — Une citation de Sana Banu, présidente de l'association Conestoga Students Inc.

En tant que citoyenne canadienne, vous vous dites sûrement que les études sont moins chères pour les Ontariens parce que vous payez des taxes, ce que nous comprenons. Nous ne demandons pas que ces subventions soient appliquées aux étudiants étrangers. Cependant, nous demandons un contrôle des augmentations [des droits de scolarité] , dit Mme Banu.

Selon un rapport du bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario publié en 2021, 68 % des revenus liés aux droits de scolarité dans la province viennent des étudiants étrangers, ce qui représente 1,7 milliard $.

Les étudiants étrangers qui étudient en Ontario paient en moyenne 14 306 $ annuellement en droits de scolarité comparativement à 3228 $ pour les étudiants canadiens.

La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, indique également que ces institutions universitaires comptent de plus en plus sur les frais de scolarité des étudiants étrangers pour assurer leurs revenus.

Dans certaines institutions plus petites, plus de 90% des frais de scolarité viennent des étudiants étrangers , a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse l'année dernière.

Un rêve qui pourrait s’écrouler

Pour Anju Nair, étudier au Canada représentait l’opportunité d’une vie meilleure. Elle a vendu sa maison familiale en Inde et emprunté de l’argent pour financer son rêve.

Les deux choses que j’aime [au Canada] sont la sécurité et la liberté, ce que je n’avais pas dans mon pays , raconte l’étudiante de 28 ans.

Anju Nair, originaire de l'Inde, craint de ne pas être en mesure de pays ses droits de scolarité en février. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Mais depuis qu’elle s’est installée en Ontario en mai, ses économies ont fondu comme neige au soleil.

La jeune femme, qui étudie au Collège Conestoga, dit avoir dû payer des droits de scolarité additionnels. La chambre qu’elle loue à Waterloo lui coûte 615 $ par mois, sans compter l’argent qu’elle envoie parfois à ses parents. Avec son maigre salaire d’environ 17 $ de l’heure qu’elle cumule grâce à un emploi sur le campus du collège, économiser est presque impossible.

En février, elle devra à nouveau payer environ 9000 $ en droits de scolarité, un montant qu’elle n’a pas.

Je ne sais pas comment je réussirai à trouver l’argent , lance Anju Nair, les larmes aux yeux, devant l’Assemblée législative à Toronto.

Dans une déclaration par courriel, Liz Tuomi, la porte-parole de la ministre des Collèges et Universités de l'Ontario, Jill Dunlop, dit reconnaître la contribution des étudiants étrangers au sein des campus et leur l'importance pour le développement de la province.

Elle ajoute toutefois que les institutions postsecondaires sont responsables de la manière dont elles gèrent les étudiants étrangers.

Les collèges et les universités développent leurs propres politiques concernant le recrutement, les admissions et leurs objectifs de scolarisation. Ils agissent également de manière indépendante en ce qui a trait aux programmes et aux droits de scolarité pour les étudiants étrangers , explique Mme Tuomi.

Le Collège Conestoga n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.