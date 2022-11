Faire bouger les tout-petits pour leur inculquer de bonnes habitudes de vie

Bouge pour que ça bouge tiendra une activité par mois jusqu’en juin, dans 12 classes de maternelle de 4 et 5 ans de la Baie-des-Chaleurs. Selon Luce Plourde, chargée de projet et fabricante de bonheur durable , il faut augmenter la pratique d’activités physiques en maternelle.

Luce Plourde, chargée de projet et fabricante de bonheur durable, fait bouger les tout-petits. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Habituellement, il y a 60 minutes d’activité physique dans ta semaine. Des fois, c’est séparé en deux [périodes de] trente minutes , dit-elle. Après ça, si on regarde les autres recommandations où on encourage les enfants à bouger 60 minutes par jour et la réalité, c’est [très différent].

Les activités sont très variées, permettant aux enfants de découvrir leurs intérêts. Ça peut être le yoga , mentionne Luce Plourde. Dans la classe, on se fait des parcours qui misent sur l'imaginaire des enfants.

Le mobilier de la classe prend un tout autre sens selon l'imagination des enfants. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Une fois à la maison, idéalement, les enfants ont le goût de bouger avec leur famille.

Agir plus tôt que tard

Pour les acteurs du milieu, il est nécessaire de combler les besoins des enfants, et ce plus tôt que tard.

Plus on agit tôt, plus on prévient des problèmes , estime Manon Guité, directrice de Complice Persévérance scolaire Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

« Plus les enfants bougent jeunes, plus ils ont de chances de garder un mode de vie actif plus tard. Plus ça va faire des enfants heureux, plus ils auront de chances dans la vie. » — Une citation de Manon Guité, directrice de Complice Persévérance scolaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Selon Manon Guité, il faut le voir comme un investissement qui rapportera des économies à plus long terme pour prévenir des problèmes de santé, d’éducation ou de comportement notamment.

Parmi les enfants qui profitent de cette initiative : ceux qui fréquentent l'école des Audomarois, à Carleton-sur-Mer Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

On dit qu’investir un dollar en petite enfance nous permet d’épargner plus tard environ six dollars , mentionne-t-elle. Donc c’est une relation de un pour six, c’est quand même considérable.

Selon elle, la clé pour agir tôt, c'est de le faire auprès des familles.

Les priorités des Québécois pour soutenir le développement des tout-petits ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Les priorités des Québécois pour soutenir le développement des tout-petits. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Manon Guité rappelle que la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine est celle où on retrouve la plus faible proportion d’enfants de 5 ans et moins au Québec.

Elle insiste sur l’importance des organismes communautaires qui œuvrent auprès des familles et des enfants, en habitation, en logement ou en sécurité alimentaire par exemple.

Leur travail est à considérer, mais en même temps, ils sont sous-financés en majorité , déplore-t-elle.

Manon Guité, directrice de Complice Persévérance scolaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, insiste sur l'importance d'agir tôt avec les tout-petits. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Un répertoire des organismes et des services destinés aux enfants et aux familles a été élaboré grâce à une collaboration entre la MRC Bonaventure et le Centre de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Organisée par le Collectif petite enfance, la Grande semaine des tout-petits est soulignée partout au Québec. Elle met l’accent sur la mise en valeur des droits des enfants de la naissance à cinq ans.

Elle culminera le dimanche 20 novembre, Journée mondiale de l’enfance.

D'après le reportage de Louis Pelchat-Labelle