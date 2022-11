Le documentaire sous toutes ses coutures aux 25e RIDM 

Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) célèbrent leur 25e anniversaire du 17 au 27 novembre avec une programmation foisonnante de plus de 130 films . Hubert Savino, membre du comité de programmation du festival, nous parle de certaines œuvres marquantes de cette nouvelle cuvée, question de s’y retrouver un peu.

Les RIDM fêtent leur quart de siècle sous le thème Décadrer le documentaire : regards croisés sur les différentes pratiques narratives. Il s’agit d’un appel à décloisonner les regards et de comprendre vraiment ce qui se fait en matière de création avec le réel , explique Hubert Savino.

Oui, il y a le cinéma documentaire sur l’écran, mais il y a aussi des balados, du documentaire sonore, du théâtre documentaire [...] Il y a cette volonté d’affirmer le documentaire comme étant un lieu de création artistique, pas seulement un lieu qui se rallie au journalisme ou à l’information.

La guerre en Ukraine à hauteur d’enfant

Si Hubert Savino a de la difficulté à choisir seulement quelques œuvres coup de cœur parmi la vaste sélection de cette année, il en retient certaines qui détonnent, par leur sujet ou leur format.

Le programmateur a été particulièrement touché par le film A House Made of Splinters, du cinéaste danois Simon Lereng Wilmont. Le documentaire nous plonge dans un refuge à Lyssytchansk en Ukraine en pleine guerre, où se trouvent des enfants dont les parents ont perdu la garde pour diverses raisons.

On comprend vraiment l’impact qu’a la guerre dans ce coin de pays-là. Des parents qui souffrent d’alcoolisme, qui n’ont plus nécessairement de logement. On est à hauteur d’enfant, donc ça nous permet de voir les répercussions de la guerre à travers leurs yeux résume Hubert Savino.

L’un des films les plus attendus, selon lui, est All the Beauty and the Bloodshed, de la réalisatrice américaine Laura Poitras. Lauréat du Lion d’Or à la Mostra de Venise cette année, il s’agit d’un portrait de la photographe américaine Nan Goldin, dont l'œuvre est inséparable de sa vie, marquée sur le tard par une dépendance aux opioïdes.

On explore la réalité de sa création dans les années 1980, principalement, mais tout ça est mis en relation avec son activisme aujourd’hui contre la crise des opioïdes et la pharmaceutique qui en est responsable , explique Hubert Savino. C’est un portrait qui contraste avec ce qu’on peut voir habituellement, par ce passage-là entre le présent et le passé.

Théâtre et cinéma se rencontrent avec Ciseaux et Jouvencelles

Fidèle à l'objectif du festival de décadrer le documentaire et d’en présenter les différentes déclinaisons, la pièce Ciseaux de la compagnie Pleurer dans’ douche sera présentée samedi à l’Espace Libre.

Dans ce nouveau spectacle mêlant numéros de drag et matériaux documentaires, Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau, le duo derrière Rock Bière : Le documentaire, ravivent la mémoire queer de Montréal d’un point de vue féministe . Elles s’inspirent des prises de parole de personnalités comme Safia Nolin, Manon Massé, Judith Lussier et Monique Giroux.

La pièce « Ciseaux », de Geneviève Labelle et Mélodie Rousseau Photo : Espace Libre

La présentation sera suivie d’une table-ronde sur la création documentaire au cinéma et au théâtre en compagnie des créatrices de Ciseaux et de Fanie Pelletier, réalisatrice du film Jouvencelles, un documentaire sur l'adolescence féminine à l'ère numérique.

Porter le drame de Polytechnique au théâtre

Radio-Canada OHdio prendra aussi part aux RIDM cette année avec une séance d’écoute, en primeur, du premier épisode du balado Projet Polytechnique : Faire face, dimanche à 20 h au Cinéma du Musée.

Le balado suit la comédienne Marie-Joanne Boucher et le comédien Jean-Marc Dalphond dans leur tentative de créer une pièce de théâtre documentaire sur la tuerie de Polytechnique.

Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc Dalphond parlent du pari risqué de de créer une pièce de théâtre documentaire sur la tuerie de l'École de polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989. Photo : Porte Parole/Picbois Production/Radio-Canada OHdio / Guillaume Boucher

Plus de 30 ans après le drame de Polytechnique, des admirateurs de Marc Lépine sont toujours actifs et la question du contrôle des armes à feu n’est pas réglée. Les féminicides s’accumulent et les discours antiféministes pullulent sur le web , expliquent les RIDM sur leur site web.

Les deux interprètes prennent ainsi le risque d’ouvrir la conversation avec ceux et celles dont la pensée est diamétralement opposée à la leur . La session d'écoute sera suivie d’une discussion en présence de Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc Dalphond, ainsi que d'Annabel Soutar des Productions Porte Parole et de Myriam Berthelet, réalisatrice du balado.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.