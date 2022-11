Le regroupement des services : une solution pour les petites municipalités?

La mise en commun des ressources, le regroupement de municipalités pour maintenir ou offrir des services sont des options qui pourraient s'avérer de plus en plus avantageuses pour certaines petites municipalités.

Récemment, Maria, Saint-Alphonse et New Richmond ont entrepris des démarches pour embaucher un seul responsable des services incendie pour les trois municipalités. Le projet devrait se concrétiser début 2023.

Les élus de sept municipalités de l’ouest du Bas-Saint-Laurent ont demandé au ministère des Affaires municipales de réaliser une étude sur d'éventuels regroupements. Trois scénarios seront étudiés : le statu quo, les fusions volontaires ou le regroupement de services municipaux.

Price et Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la MRC de la Mitis, partagent la même direction générale. Grosses-Roches et Saint-Adelme en Matanie prévoient embaucher un directeur(trice) général(e) adjoint(e) pour les deux villages.

Il s’agit de choix judicieux, estime le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

« Il y a une volonté de faire les choses différemment, d’avoir un plus grand rapport de force. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Il observe que les très nombreuses administrations municipales de sa circonscription, 11 en Matanie et 18 dans la Matapédia, sont confrontées à des défis de taille et de tout ordre. La démographie, les ressources financières, les ressources pour administrer une municipalité, l’organisation du territoire, tout ça est de plus en plus lourd. Les municipalités cherchent des directeurs généraux très régulièrement. Elles n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre lorsque vient le temps de faire les budgets annuels , explique M. Bérubé.

Le député de Matane-Matapédia croit que le regroupement de services permettrait aux municipalités d'alléger leurs factures et d'aider à la gestion de leur territoire (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Joane Berube

Il donne l’exemple de la direction générale commune de Price et Sainte-Angèle-de-Mérici. Il y a une organisation du territoire qui est complémentaire, dit-il, les municipalités se parlent, elles échangent et elles mettent en commun des ressources. On était un peu sceptique au début, mais ça marche bien.

Le député péquiste admet que l'enjeu des fusions municipales reste délicat : C’est un peu un tabou de parler de ces questions-là. Elle l'est beaucoup moins, plaide-t-il, si cette fusion est volontaire. La décision reviendra toujours aux citoyens , fait valoir le député.

C’est effectivement une question très délicate, estime le maire de Grosses-Roches, Jonathan Massé. Mais, c’est certain qu'il y a des enjeux et ce n'est pas pour rien que différentes municipalités évaluent des services regroupés , commente M. Massé.

Il explique que dans le cas de Grosses-Roches, le partage d’une direction adjointe viendra stabiliser l’administration municipale souvent gérée par une seule personne.

En cas de départ impromptu, les deux municipalités pourront compter sur une ressource capable de prendre le relais. Le projet est financé en partie par Québec. On se permet quelque chose qui n’aurait sûrement pas été possible si une des deux municipalités avait essayé de le faire seule , souligne le maire de Grosses-Roches.

M. Massé y voit aussi une manière pour les deux municipalités de se rapprocher. Ce type de collaboration peut créer des liens entre deux municipalités. Après ça, on peut voir si on peut collaborer d'autres façons.

Il estime qu’il y a beaucoup de collaborations et de partages possibles, mais que cela ne se fait pas en claquant des doigts . Les conseils doivent apprendre à travailler ensemble et à tisser des liens de confiance, croit le maire de Grosses-Roches.

Personnellement, Jonathan Massé estime qu’il y a une grande distinction à faire entre la collaboration et l'idée de fusion. Parce que, dit-il, les gens sont attachés à leur municipalité.

Pascal Bérubé se dit ouvert, sans aller à l'encontre de l'autonomie municipale, à accompagner les élus qui souhaiteraient en savoir plus quant aux possibilités de regroupement et de collaboration. Il invite d'ailleurs les préfets de sa circonscription à le contacter s'ils ont besoin de financer des études sur le sujet.

Pascal Bérubé souhaite que son comté réfléchisse au regroupement municipal volontaire ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Pascal Bérubé souhaite que son comté réfléchisse au regroupement municipal volontaire. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Avec la collaboration de Pierre Chapdelaine de Montvalon