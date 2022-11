L’identité au cœur de la francophonie avec le théâtre de Mani Souleymanlou

Après huit semaines de tournée d’est en ouest du Canada, le spectacle Un. Deux. Trois. finit sa course à Winnipeg, au Théâtre Cercle Molière.

L’établissement culturel de Winnipeg est l’un des coproducteurs du spectacle qui rassemble 36 interprètes francophones provenant de partout au Canada.

Le spectacle Un. Deux. Trois. s’est arrêté dans huit lieux qui correspondent aux co-productions avec les théâtres francophones au Canada : Ottawa, Sudbury, Toronto, Montréal, Québec, Moncton, Caraquet et Vancouver.

On est vraiment allé avec des partenaires qu'on connaissait, des gens qui depuis longtemps travaillent dans leur communauté pour créer du théâtre en français dans ce pays majoritairement anglophone , relate Mani Soleymanlou, auteur, comédien et metteur en scène du spectacle.

Ce spectacle de 4 h 30 est composé de trois parties dont le processus créatif a connu un déploiement sur plusieurs années pour finalement s’adapter au format de la tournée. Ce qu'on présente ici est une version qui n'a jamais eu lieu donc c'est une grande première , précise Mani Soleymanlou.

Le spectacle composé de trois parties aborde la question de l’identité et de la francophonie sous différents aspects que partagent les 36 interprètes sur scène.

Les 36 voix des interprètes se rassemblent dans la salle Pauline Boutal du CCFM pour la troisième partie du spectacle Un Deux Trois. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour Mani Soleymanlou, deux aspects sont importants dans cette quête qui réunit les francophones au Canada.

[Ce qui unit toutes ces histoires], c’est le fait français, c'est-à-dire, c'est ce combat perpétuel pour la survie de la langue française dans ce pays majoritairement anglophone, cette idée que cette langue-là doit survivre et comment elle survit. Quelles sont les réalités de ville en ville? , affirme Mani Soleymanlou.

La deuxième chose a à voir avec l’époque dans laquelle nous vivons qui pousse tout un chacun à s’affirmer dans son identité.

Cette époque où l’on a tous besoin de s'affirmer, cette époque où l'identité est rendue quelque chose que les gens mettent de l'avant, que cela soit l’identité culturelle, linguistique, religieuse […] on vit dans une époque qui crie haut et fort son envie de s'affirmer, poursuit Mani Soleymanlou.

« On est tous dans cette quête identitaire collective. » — Une citation de Mani Soleymanlou, auteur, acteur et metteur en scène

La langue est donc un prétexte pour parler de cette époque qui est présentée sur scène à travers les témoignages des interprètes qui livrent leur propre histoire aux spectateurs.

La langue, les origines, les villes deviennent prétexte pour autre chose qui est celle de la rencontre, de partager sa réalité, sa vérité, sa minorité […] , confie Mani Soleymanlou.

Les spectateurs participent à la discussion. On s'adresse directement dans une frontalité qui permet un dialogue entre la scène et la salle. Et c'est ça qui est magique , souligne Mani Soleymanlou.

Le spectacle Un. Deux. Trois. donnera quatre dernières représentations du 17 au 20 novembre à la salle Pauline Boutal du Centre culturel franco-manitobain.