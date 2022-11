Blizzard débranchera World of Warcraft et d’autres jeux en Chine

Les serveurs seront débranchés le 24 janvier prochain, au lendemain de l’expiration de l’entente actuelle, selon ce qu’on peut lire dans un communiqué de Blizzard, division du géant américain des jeux vidéo Activision Blizzard – lui-même en processus d’acquisition par le mastodonte de l’informatique Microsoft.

La liste complète des jeux touchés : World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, les jeux Overwatch, la série Starcraft, Diablo III et Heroes of the Storm.

Il est précisé que cette décision n’affecterait pas le jeu Diablo Immortal, qui fait l’objet d’une entente séparée.

Nous cherchons des solutions pour ramener ces jeux à leurs adeptes dans le futur , a affirmé le président de Blizzard, Mike Ybarra.

Le partenariat avec NetEase est une façon pour Blizzard de s’assurer que ses jeux se conforment au strict contrôle des contenus de Pékin.

Les détails inconnus

L’entreprise ne donne pas de détails sur les raisons qui expliqueraient que les négociations achoppent avec NetEase. Les deux parties n’ont pas trouvé d'entente pour renouveler le contrat qui serait compatible avec les principes de Blizzard et son engagement envers les joueurs, les joueuses ainsi que notre personnel , peut-on lire dans le communiqué.

Le communiqué émis par NetEase emploie des termes tout aussi flous pour expliquer la nature de la mésentente. L’entreprise chinoise assure que ce changement aura un effet négligeable sur ses propres revenus. Du côté de Blizzard, cela ferme l’accès à un immense marché pour ses plus importants jeux.

Blizzard annonce que la vente des jeux concernés sera suspendue dans les jours à venir en Chine.

Les entreprises technologiques étrangères doivent composer avec un environnement commercial et réglementaire difficile en Chine. L’an dernier, le studio américain Epic Games avait retiré son populaire jeu Fortnite, par exemple.