Tramway : « Il faut que ça se fasse vite et bien », plaide Duclos

La Ville est prête et je crois que le gouvernement du Québec va l’être aussi , a-t-il déclaré en marge d’une annonce d’investissement à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Le gouvernement fédéral souhaite assumer sa part des dépassements de coûts du tramway par le biais de son Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

Or, la date limite afin de recevoir les demandes de financement a été devancée de deux ans et fixée au 31 mars prochain.

Le gouvernement Legault estime manquer de temps pour finaliser son dossier.

Ottawa réplique qu’il faut justement accélérer la réalisation des grands projets d’infrastructures au pays et que le tramway de Québec en fait partie.

« Il faut que ça se fasse vite et bien. Les délais sont courts, mais c’est possible d’y arriver. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Le Québec en retard

Si Québec ne finalise pas ses demandes d’ici la date butoir, près de 3 milliards de dollars en subventions non réclamées pourraient lui échapper.

Il s’agit d’un sommet parmi les provinces canadiennes.

Le Québec est en retard , tranche Jean-Yves Duclos. Je suis sûr que le ministre Julien et tous les autres ministres du gouvernement du Québec ne vont pas laisser de l’argent sur la table.

Interpellé par Radio-Canada, le cabinet du ministre des Infrastructures, Jonatan Julien, a déploré dans une déclaration le choix d’Ottawa de modifier les termes de l’entente de façon unilatérale .

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures, à l'Assemblée nationale Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

Nous nous attendons à ce que les sommes pour lesquelles nous nous sommes entendus à travers l’entente dûment signée en 2018 soient utilisées , précise le ministre Julien.

Ottawa veut prolonger le tramway

Jean-Yves Duclos demeure optimiste que le financement du tramway sera bouclé au cours des prochains moins et que le chantier sera lancé comme prévu, durant l'été.

Une fois la caisse du PIIC vidée, il est déjà convenu qu’un nouveau programme d’infrastructures sera lancé à travers le pays, dès 2023.

Toutes les autres provinces ou presque sont prêtes à embarquer dans une deuxième phase et nous, au Québec, on a autant besoin d’investissements en infrastructures qu’ailleurs au pays , plaide Jean-Yves Duclos.

Un éventuel prolongement du tramway cadrerait tout à fait avec les objectifs du futur programme, assure-t-il.

Non au 3e lien

Questionné au sujet de la réticence de son gouvernement à participer au financement d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, Jean-Yves Duclos semble catégorique : Je serais étonné que cette politique change au cours des prochains mois et des prochaines années.

L'élu de la circonscription de Québec persiste à croire qu'une sortie de tunnel près du centre-ville aurait des conséquences néfastes pour les résidents.