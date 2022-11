Teemu Selanne et Teppo Numminen se souviennent de Winnipeg, « ville de hockey spéciale »

Quand on est joueur, on ne pense pas aux honneurs. On veut juste jouer le mieux possible. Si quelqu'un m'avait prévenu de la carrière que j'aurais et tous ces honneurs de temple de la renommée, je lui aurais dit : ''tu es fou'' , a lancé Teemu Selanne, jeudi matin, lors d'une conférence de presse au Centre Canada Life.

Teemu Selanne a disputé 1451 parties et cumulé 1457 points en 22 saisons dans la Ligue nationale de hockey, ce qui lui a valu une intronisation au Temple de la renommée du hockey en 2017.

Il a amorcé sa carrière à Winnipeg et y a disputé quatre saisons. Il a par la suite évolué avec les Ducks d'Anaheim.

Teemu Selanne, aujourd'hui âgé de 52 ans, a complété une année de 76 buts et 132 points en 1992-1993, ce qui est encore aujourd'hui un record pour une recrue. Cette performance lui a valu le surnom de l'éclair finlandais.

Teemu Selanne alors qu'il endossait l'uniforme des Jets de Winnipeg en mars 1993. Photo : La Presse canadienne / Phil Snell

Au-delà de ces chiffres, il se souvient d'une ville de hockey spéciale et de la proximité qu'il avait avec les partisans.

J'ai tellement de bons souvenirs ici. Je suis vraiment fier et privilégié d'avoir commencé ma carrière ici. Le hockey est tellement important dans cette ville. Si tu peux créer de l'enthousiasme, bien jouer et bien traiter les gens, tu seras un roi dans cette ville , raconte Selanne.

Il se souvient d'avoir participé à des parties de hockey-balle avec des jeunes dans le quartier River-Height pour rester actif, au grand étonnement des jeunes .

Un retour au source

L'ex-défenseur Teppo Numminen se souvient d'une communauté tissée serrée, alors que les joueurs habitaient près les uns des autres, mais aussi des relations bâties avec son voisinage.

Il se dit heureux de pouvoir partager ce grand honneur avec sa famille.

Ça fait trois, quatre jours que je suis ici. J'ai conduit à travers la ville pour montrer où je vivais à ma fille , souligne-t-il.

Moqueur, Selanne mentionne que son ami ne pouvait pas trouver sa maison , ce qui a déclenché les rires dans la salle de presse du Centre Canada Life. La maison est rendue verte, elle était blanche avant , rétorque Numminen.

Teppo Numminen (27) lors du match des anciens Jets de Winnipeg contre les anciens Oilers d'Edmonton au stade IG Field de Winnipeg, le 22 octobre 2016. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Teppo Numminen, 54 ans, a joué 8 saisons à Winnipeg, récoltant 63 buts et 265 points en 547 matchs. Il a connu une carrière de 1372 rencontres et 637 points en 15 saisons dans la LNH .

Il raconte s'être remémoré avec son complice Teemu Selanne, au cours de la journée, le temps où ils jouaient au vieil aréna de Winnipeg, dans lequel était affiché un portrait géant de la reine Élisabeth II.

On a ri en se souvenant qu'après les parties on quittait l'aréna, il faisait moins 35 degrés Celsius et on cherchait notre voiture avec les cheveux mouillés, dit Numminen. Les choses ont changé.

Selanne et Numminen deviennent les 9e et 10e joueurs de la première mouture de l'équipe à être intronisés au Temple de la renommée des Jets.

Ils verront une bannière hissée dans les hauteurs de l'amphithéâtre.