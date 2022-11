Une infirmière et sa patiente deviennent l’une pour l’autre une source d’inspiration

« C'est mon idole! Elle était en train de vivre l'épreuve la plus difficile de sa vie et elle avait un sourire comme je n’ai jamais vu! » Marie-Eve Lefebvre, infirmière en oncopédiatrie au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, parle avec amour et admiration d’Aurélie Caron-Julien, qui est en rémission d’une leucémie. C’est lors du premier traitement de chimiothérapie d’Aurélie que ces deux femmes allumées, joviales et sensibles se sont rencontrées pour la première fois. Au fil du temps, elles sont devenues, l'une pour l’autre, une source d’inspiration.

Au printemps 2020, Aurélie a 21 ans. Elle doit recevoir de toute urgence des traitements de chimiothérapie pour un cancer diagnostiqué il y a quelques jours à peine. Même si elle est adulte, il est décidé par le personnel médical qu’elle sera traitée en oncopédiatrie. Une épreuve qu’elle doit affronter sans la présence réconfortante de ses parents, puisque les visites sont strictement interdites à cause de la COVID-19. Il y a Facetime, pour garder contact, mais ce n’est pas comme tenir la main de sa mère ou de son père.

Marie-Eve prodigue des soins à Aurélie au département d'oncopédiatrie du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : collection: famille Caron-Julien

Heureusement, une infirmière bienveillante lui est affectée afin de s’assurer que tout se passe bien pendant ce premier traitement. Aurélie se souvient encore du sourire chaleureux de Marie-Eve ce jour-là, de son accueil et de la connexion immédiate entre les deux.

Je lui parlais comme on parle à une amie. On s'est vite rendu compte qu’on se ressemblait et qu’on avait des choses en commun. On a jasé pendant deux heures et demie. Ça m’a fait un bien énorme , se rappelle Aurélie .

Ça a été marquant, ajoute pour sa part Marie-Ève. Aurélie est une personne douce et calme. Généreuse, accueillante et gentille avec tout le monde et toujours positive. Elle a été un modèle de courage pour tous les jeunes patients à la clinique d'oncopédiatrie.

Une complicité s'est rapidement développée entre Aurélie et son infirmière Marie-Eve. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Des amies au-delà de la maladie

Marie-Ève ajoute que la chimie entre elle et Aurélie a été telle qu’elles sont devenues un peu comme des amies ou des grandes sœurs. On n’a aucune peine à y croire, à entendre les échanges chaleureux et à voir les regards complices entre les deux durant l’entretien. Il faut dire aussi que cette relation s’est développée durant la pandémie où, par moment, les contacts humains étaient réduits au minimum. L’hôpital était alors pour elles un lieu de rencontre et d’échange privilégié et grandement apprécié. Les gens que je voyais le plus, c'était Marie-Eve et les autres infirmières , se souvient Aurélie.

Aurélie alors qu'elle s'apprête à faire sonner la cloche qui annonce qu'elle est en rémission, un moment fort en émotions pour elle, sa famille et le personnel. Photo : collection: famille Caron-Julien

À travers les discussions avec Marie-Eve sur la fin de semaine qui vient de passer ou sur les études en biologie qu’elle suit à distance, Aurélie se montre curieuse quant aux soins qui lui sont apportés et développe petit à petit un réel intérêt pour les sciences infirmières. C’était le fun, parce qu’elle posait beaucoup de questions. Elle voulait comprendre les traitements qu’elle recevait , précise Marie-Eve.

La jeune patiente constate au fil des mois que le milieu hospitalier est beaucoup moins lourd et triste qu’il n’y paraît. À observer son infirmière et ses collègues intervenir auprès des enfants, Aurélie réalise qu’elle aimerait elle aussi donner à son tour .

À force de côtoyer Marie-Eve et les autres infirmières, j’ai vu la différence qu’elles faisaient dans ma vie. Même dans les moments les plus bas. Je me suis dit : "mon Dieu! J'aimerais aussi faire la différence comme ça dans la vie des gens.”

L'infirmière Marie-Eve Lefebvre parle avec affection de son ancienne patiente. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

« Je ne me suis jamais remise en question. Pour moi, c'est vraiment une passion. On a des histoires tristes. [...] Des fois, ça arrive que je pleure, mais j'ai vraiment beaucoup de positif. Il y a plein de belles histoires inspirantes. C'est ce qui m’accroche à la profession d’infirmière. » — Une citation de Marie-Eve Lefebvre, infirmière clinicienne au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Aurélie Caron-Julien a été inspirée par les valeurs humaines de son infirmière Marie-Eve Lefebvre et de ses collègues. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

« On peut être infirmière, travailler dans la joie et avoir du plaisir avec les patients, être souriante. Je suis comme ça dans la vie. Je me suis dit : je pense que c'est fait pour moi. » — Une citation de Aurélie Caron-Julien, patiente en rémission et étudiante en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke

Aurélie complète donc son baccalauréat en biologie et se lance sans hésiter dans ce nouveau parcours universitaire. Aujourd’hui, quelques mois après avoir terminé ses traitements, elle est déjà à mi-parcours de ses études en sciences infirmières. Elle est convaincue qu’elle a enfin trouvé sa voie grâce à la passion contagieuse de Marie-Eve et de ses collègues infirmières. Une marque d’appréciation accueillie avec émotion par son infirmière, qui travaille depuis une dizaine d’années avec les enfants malades.

Aurélie Caron-Julien, étudiante en soins infirmiers à l'Université de Sherbrooke et Marie-Eve Lefebvre, infirmière clinicienne au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Être ici aujourd'hui avec toi, c'est tellement plus qu’une paye. Mon but, en tant qu’infirmière en oncopédiatrie, c'est de sauver les patients, mais de voir qu’en plus, je t'ai inspirée à devenir infirmière… J'en parle et j’ai le cœur gros, parce que c'est l’un des plus beaux cadeaux que je peux recevoir.