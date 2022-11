Ventes de véhicules électriques : le Canada en retard par rapport au reste du monde

Les ventes de véhicules électriques au Canada ont augmenté de plus d'un tiers au premier semestre de cette année, mais elles ne suivent pas le rythme du reste du monde.

Un nouveau rapport sur les ventes mondiales de véhicules électriques publié par la société de recherche BloombergNEF lors de la COP27 en Égypte jeudi indique que les constructeurs automobiles ont vendu 6,6 millions de véhicules de promenade électriques à batterie et hybrides rechargeables au cours des six premiers mois de cette année.

Cela représente une augmentation de 61 % par rapport à la même période en 2021, fortement motivée par l'intérêt de la Chine et de l'Europe.

Les véhicules électriques représentaient près d'un véhicule vendu sur huit dans le monde entre janvier et juin, contre 1 sur 11 à la même période un an plus tôt.

Cependant, au Canada, les ventes de véhicules électriques représentaient 1 véhicule sur 14 au premier semestre de cette année, contre 1 sur 20 un an plus tôt.

La vente de véhicules électriques a atteint un record de six mois au Canada jusqu'à présent cette année, avec près de 56 000 véhicules vendus, une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente.