L’inondation de 2021 dans la prairie Sumas, une leçon pour la protection des saumons

La qualité de l'eau des ruisseaux et rivières de la prairie Sumas est mal surveillée, les contaminants qui se trouvent dans ces eaux sont nombreux, l'oxygène y est trop faible, et les poissons sont malheureux. Ce sont les conclusions d'un rapport (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) préparé pour la fondation Raincoast Conservation en Colombie-Britannique.

Les auteurs ajoutent qu'il manque les outils nécessaires pour prévoir, comprendre et protéger l'habitat des saumons dans cette prairie.

Le 16 novembre 2021, le maire d'Abbotsford ordonne l'évacuation immédiate de la zone de la prairie Sumas, déjà partiellement inondée, la catastrophe étant imminente, car la station de pompage qui la vide menace de cesser de fonctionner à tout moment. Les eaux auront le dessus sur l'homme pendant 10 jours.

Quand les cours d'eau sont finalement retournés dans leur lit respectif, des chercheurs se sont demandé quels contaminants ils y rapportaient et surtout quel impact ces contaminants pourraient avoir sur les poissons de ces ruisseaux et rivières.

Un branle-bas de combat s'en est suivi pour mettre en œuvre une collecte d'échantillons afin de répondre à ces questions.

Vingt-neuf échantillons d'eau de surface ont été récoltés de 10 sources d'eau de surface situées dans la prairie Sumas et d'une source de référence située en amont, et ce les 15 et 23 décembre 2021 ainsi que le 27 janvier et le 2 février 2022.

Nous nous sommes demandé si l'inondation avait permis à un torrent de polluants de se déverser dans l'habitat des poissons , a expliqué Peter Ross, toxicologue et auteur en chef du rapport en conférence de presse jeudi matin.

Une image satellite montrant l'inondation dans la prairie Sumas, à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Photo : Maxar Technologies

Les chercheurs n'ont pas pu établir si l'inondation était la source des contaminants se trouvant dans les échantillons recueillis dans la prairie Sumas, car il n'y avait pas d'échantillon d'eau existant prélevé avant l'inondation.

En fin de compte, nous n'avons pas pu répondre à cette question, mais nous avons pu répondre à la question à savoir si nos activités dans cette région contribuent à augmenter la quantité de polluants et de contaminants dans les cours d'eau de la prairie Sumas , a déclaré Peter Ross.

Antidouleurs et cocaïne

Toutefois, la quantité, la diversité et la nature des contaminants qu'ils ont trouvés dans les échantillons d'eau provenant de la prairie Sumas les ont surpris. Ces contaminants ne se trouvaient pas dans les échantillons prélevés de la source de référence en amont de la prairie Sumas.

Parmi ceux-ci, des produits pharmaceutiques comme des antidouleurs, des médicaments contre les allergies et de la cocaïne et des produits personnels comme du savon antibactérien.

Ils ont également trouvé des taux élevés de coliformes, de pesticides, de nitrogènes, de métaux et d'hydrocarbures. Les eaux de ce qui était anciennement le lac Sumas ont été sévèrement souillées par une importante gamme de contaminants provenant de toutes nos activités , assure le chercheur.

Le rapport conclut, entre autres, qu'il faut protéger les cours d'eau en imposant des mesures qui empêchent les contaminants de s'y déverser. Peter Ross note que ce type de mesure, comme des distances minimums entre une activité commerciale ou agraire et un cours d'eau, existe déjà dans certains endroits au Canada.