Le gouvernement provincial examinera les allégations d’agressions contre Sean Chu

La Commission de police de Calgary a révélé, plus tôt cette année, ses conclusions à propos du traitement d'une plainte formulée contre le conseiller municipal.

Selon la commission de police, certaines directives ont été omises et ont engendré des erreurs lors de l’enquête sur des allégations d’agression sexuelle d’une adolescente de 16 ans par Sean Chu lorsqu’il était policier à Calgary.

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité, lors d’une rencontre spéciale tenue mardi, une motion visant à envoyer l’examen de la commission de police à la première ministre.

Ces allégations sont sérieuses et nous ne les prenons pas à la légère. Les élus de tous les ordres [de gouvernement] doivent respecter les plus hautes normes d'intégrité et de comportement éthique , a indiqué Danielle Smith mercredi.

La première ministre de l’Alberta a demandé au sous-ministre de la Justice de passer en revue les conclusions de la Commission de police de Calgary afin de déterminer si des actions supplémentaires devront être entreprises à la lumière des découvertes exposées dans le document .

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour et Sean Chu n’a pas fait l'objet d'accusations criminelles. À l'époque, celui qui était policier a toutefois fait l'objet de mesures disciplinaires du Service de police de Calgary pour mauvaise conduite.

Le conseiller municipal calgarien a indiqué à de nombreuses reprises qu’il ne savait pas que l’adolescente citée dans l'affaire était mineure lors sa rencontre avec elle en 1997. Il a également décrit leur rencontre chez lui de toucher consensuel .

L’examen du Service de police de Calgary, terminée l’été dernier, a indiqué clairement que, s'il y a eu des erreurs dans le processus, elles "ne semblent pas avoir affecté les conclusions de ce dossier’’ , a affirmé Sean Chu lors de la réunion spéciale de mardi.

Avec les informations d'Omar Sherif