Danielle Smith dissout le conseil d’administration de Services de santé Alberta

Le Dr John Cowell peut accélérer les changements nécessaires , affirme la première ministre. Danielle Smith n'a pas donné la durée du mandat du Dr Cowell en conférence de presse, mais un porte-parole précise que le médecin sera en poste pendant au moins six mois.

Rectificatif : Une version précédente de ce texte affirmait que la durée du mandat du Dr John Cowell serait d'un an. Or, si la première ministre a, par le passé, parlé d'un possible mandat d'un an, un porte-parole du gouvernement parle plutôt d'un mandat d'au moins six mois avec possibilité de prolongation au besoin.

Danielle Smith tient ainsi une de ses promesses faites lors de la course au leadership. Le mois dernier, une des membres du conseil d’administration de AHS , Deborah Apps, avait remis sa démission en raison des menaces de la première ministre de se débarrasser de l’organe de direction.

Ce n’est pas la première fois que le Dr John Cowell prend les rênes de l’agence provinciale. Il l'avait fait en 2013, lorsqu’il avait été nommé administrateur intérimaire, une fonction créée alors que le gouvernement de l’époque avait congédié les membres du CA .

De plus, le Dr John Cowell connaît bien le milieu politique et ses tensions. Il a été le président-directeur général du Conseil de la qualité de la santé de l'Alberta (HQCA) pendant 10 ans, entre 2003 et 2013.

Durant l'exercice de cette fonction, il a entre autres géré le dossier de la répartition des ambulances et le temps d’attente dans certains services d’urgence. D'ailleurs, son nouveau mandat sera, entre autres, de réduire le temps de réponse des ambulanciers, le temps d'attente dans les urgences et celui pour avoir un rendez-vous chirurgical.

Son autre tâche sera de restructurer l'agence provinciale. Il avait alerté à plusieurs reprises sur les problèmes structurels d’ AHS . Depuis sa création en 2008, l’agence provinciale a eu sept PDG .

Selon le Dr John Cowell, les problèmes structurels de l'agence étaient entre autres à l'époque causés par l’ingérence du ministre de la Santé. Dans un rapport publié en 2012,  (Nouvelle fenêtre) lorsqu’il était encore à la tête du HQCA , il recommandait que toute restructuration de AHS soit faite dans la transparence avec la participation du personnel.