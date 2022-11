Des pompiers préoccupés par des incendies dans des campements de sans-abri

Ils ont répondu à deux incendies au cours de la fin de semaine dans de petits campements de tentes dans des zones boisées.

Le chef adjoint des pompiers, Jesse Oshell, a déclaré qu'une personne avait été transportée à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger .

Un incendie s'est déclaré près de la rue Pearl, au centre-ville, et le second dans une zone boisée près du complexe sportif Gerry McCrory Countryside, dans le sud de Sudbury.

Dans les deux cas, les gens ont allumé un feu pour rester au chaud.

M. Oshell affirme que les services d’incendie ont travaillé en étroite collaboration avec des partenaires communautaires pour aider à prévenir ces feux.

Il souligne toutefois qu’il s’agit d’un sujet délicat.

Parfois, l'application des règlements n'est pas la meilleure mesure pour l'éducation ou la réussite. Nous sommes donc très, très prudents quant à ce qui devrait être appliqué.

Evie Ali, directrice générale du Go-Give Project, un organisme sans but lucratif qui fournit des services de réduction des méfaits à Sudbury, affirme qu'une personne a perdu tous ses biens dans l'un des incendies au cours de la fin de semaine.

Evie Ali est directrice générale de l'organisme Go-Give Project. Photo : Gracieuseté : Evie Ali

Elle souligne qu’il s’agit d’une situation difficile pour cet homme.

Il existe des ressources qui l'aideront à rassembler des vêtements et des choses comme ça, mais cela ne remplace pas vraiment les objets de valeur sentimentale et d'autres objets qu'il a perdus , dit-elle.

Mme Ali affirme que les campements continueront d'être une réalité jusqu'à ce que la crise du logement dans la province puisse être résolue.

Se protéger du froid

L'hiver dernier, la Ville du Grand Sudbury a établi un centre de réchauffement 24 heures sur 24, en raison de la pandémie.

Mais cet hiver, la Ville reviendra à son programme d'alerte par temps froid extrême.

Du 1er novembre au 31 mars, la ville travaille avec les partenaires des services sociaux pour augmenter les heures d'ouverture des centres d'accueil lorsque les températures extérieures descendent en dessous de -15° C.

Mme Ali souligne que des organismes comme le sien tendent la main aux personnes dans les campements et leur apportent des articles pour se réchauffer, tels que des couvertures et des sacs de couchage.

Raymond Landry est le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury qui regroupe six agences fournissant des services aux personnes n'ayant pas de logement permanent. Photo : CBC/Markus Schwabe

Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, déclare qu'il y a entre 40 et 50 personnes vivant dans des campements dispersés dans les limites de la ville.

M. Landry indique qu'il y a actuellement 171 personnes inscrites sur la liste volontaire des noms de la Ville, qui aide à connecter les personnes vulnérables aux fournisseurs de services sociaux.

Il souligne que Sudbury dispose de 75 lits de refuge disponibles chaque nuit.

Alors que le besoin de logements abordables et de services de santé mentale reste élevé, M. Landry indique qu'il y a environ la moitié moins de personnes sans abri à Sudbury présentement, par rapport au début de 2020.

Bien que le nombre soit encore important, et qu'il n'y ait certainement pas assez de logements abordables pour tous, nos efforts consistent à prioriser ceux qui en ont le plus besoin et à aider ces personnes à trouver un logement le plus rapidement possible , a-t-il déclaré.

M. Landry ajoute que pour de nombreuses personnes ayant des problèmes de santé mentale, la situation s'est aggravée pendant la pandémie lorsque certains services ont fermé.

Avec les informations de CBC