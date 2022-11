L’autobus du tunnel Windsor-Détroit de retour après plus de deux ans de pause

Ce service qui relie le centre-ville de Windsor à celui de Détroit est suspendu depuis mars 2020 en raison de la pandémie.

Dans un communiqué publié jeudi, on peut lire qu'un seul autobus effectuera le trajet et qu'il circulera à une fréquence d'une heure. Le premier autobus quittera le terminal du centre-ville à 6 h et le dernier autobus en provenance de Détroit reviendra à 21 h 41 du lundi au samedi. Le dimanche, l'autobus circulera de 8 h à 19 h 41.

Les nouveaux horaires de fonctionnement et la fréquence limitée signifient que le bus ne pourra pas accueillir d'événements spéciaux pour le moment , précise la Ville.

Alors que le service d'autobus du tunnel a été interrompu au cours des deux dernières années, la plupart des appels que nous avons reçus provenaient de personnes qui faisaient la navette et d'étudiants qui nous disaient que l'absence de ce service rendait les déplacements vers le centre-ville de Détroit difficiles , souligne par ailleurs Tyson Cragg, directeur général de Transit Windsor dans le communiqué.

« Nous sommes ravis de pouvoir reprendre le service de navette vers le centre-ville pour aider ces usagers. » — Une citation de Tyson Cragg, directeur général de Transit Windsor

Pour les personnes que se rendraient au Michigan pour d'autres événements - concerts ou rencontres sportives - Transit Windsor indique qu'elles devront trouver un autre moyen de transport.