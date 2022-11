La présidente du SIISNEQ-CSQ part après 20 ans de service

La présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), Nathalie Savard, cède les rênes de l'organisation après presque 20 ans de service. C’est Karine Ouellet Moreau, une infirmière auxiliaire de Forestville, qui occupera désormais cette fonction.

Karine Ouellet Moreau est désormais la 14e présidente du SIISNEQ - CSQ , mais elle est toutefois la première infirmière auxiliaire à accéder à ce poste. Je sors du terrain, donc je connais bien les enjeux, les réalités que les gens vivent sur le terrain. Avoir été infirmière auxiliaire, c’est clairement un plus , soutient-elle.

À l'aube des négociations dans le secteur public, la nouvelle présidente souhaite suivre les traces de Nathalie Savard.

Karine Ouellet Moreau est la quatorzième présidente, mais la première à avoir occupé le poste d'infirmière auxiliaire. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Nathalie a fait un travail exemplaire au cours des 20 ans où elle a été une militante terrain hors pair, proche des membres et je souhaite garder cette lignée-là, c'est-à-dire d'avoir la proximité des membres à cœur , souligne Mme Ouellet Moreau

De son côté, la présidente sortante, Nathalie Savard, ne quitte pas définitivement l'entourage du syndicat. Elle restera un an encore afin de faciliter la transition.

C'est clair que je vais être là pour [soutenir] Karine dans son nouveau rôle de présidente et de m'assurer de la transition des dossiers. On le fait pour les membres que nous représentons, car c'est important qu'il y ait un suivi et que les choses continuent de bien évoluer , affirme celle-ci.

Nathalie Savard va demeurer dans l'entourage du syndicat pour un an encore afin de faciliter la transition. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Toutefois, Mme Savard confirme qu’elle était prête à laisser son poste de présidente. Après 20 ans, 50 000 km de route par année et moins de présence auprès de mes proches, il était temps de consacrer plus de temps à ma famille et à ma nouvelle petite-fille , confie la présidente sortante.

De plus, elle affirme avoir le sentiment d’avoir atteint ses objectifs, dont l’affiliation à la CSQ .

Ce fut un moment important, où nous avons rompu avec le syndicalisme indépendant peu respectueux de l’autonomie des syndicats pour retrouver une centrale syndicale forte où nous avons pu reprendre en main nos relations de travail et les façonner à notre image , déclare-t-elle.

À l’aube de nouvelles négociations

Pour sa part, la nouvelle présidente rappelle que le syndicat a réussi à obtenir des ententes et des budgets pour améliorer l’attraction et la rétention du personnel.

Cependant, elle affirme que la bataille n’est pas terminée. Il faut continuer à revendiquer pour conserver nos soins de santé dans nos régions, notamment nos spécialités, pour obtenir des conditions de travail plus humaines, où l’on respecte entre autres la conciliation famille-travail , explique Karine Ouellet Moreau.

De plus, le Congrès du SIISNEQ - CSQ se tenait mercredi et jeudi à Sept-Îles et avait pour thème « s’unir pour réussir ».

Une des pistes de solution que nous avons trouvée, c’est d’interpeller les grands décideurs, comme les élus, les députés et les organismes, afin de réfléchir tous ensemble pour trouver comment on va aller voir le ministère pour réclamer ce qu’on doit avoir dans notre région , indique Nathalie Savard.