Le projet de neige artificielle remis à l’an prochain au parc de la Rivière-du-Moulin

La Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin voulait investir 17 000 $ pour louer un canon durant un mois et transporter la neige sur une boucle de 2,5 kilomètres.

Le conseil d’arrondissement de Chicoutimi avait même accepté, lundi, d’octroyer 10 000 $ au projet pilote.

Toutefois, les défis liés au branchement électrique et les délais pour adapter les infrastructures existantes s’avèrent trop importants pour permettre de commencer l'enneigement avant le début de la saison cette année.

Le directeur général du parc, Frédéric Munger, espère que le report du projet permettra de mieux en évaluer les retombées.