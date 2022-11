Sauvegarde du patrimoine à Québec : « il faut accélérer les choses », dit Marchand

Le maire de Québec ne part pas en guerre contre le ministère de la Culture du Québec qui impose les critères qui empêchent parfois les projets de revitalisation de bâtiments de voir le jour. Il cherche tout de même des solutions.

Comment fait-on pour avoir le bon niveau de contraintes pour protéger les bâtiments, mais pas le niveau de contraintes qui fait que ça ne bouge plus? , se demande Bruno Marchand en marge de la visite du quartier Médina de Tunis.

Dans cette ville du patrimoine mondial, les défis pour conserver des bâtiments qui datent de l’empire romain et byzantin sont colossaux. Les signes de délabrement sont visibles à plusieurs endroits dans ce quartier historique.

C’est la présidente de l’arrondissement, Amel Meddeb, qui a fait la visite au maire. Architecte et urbaniste, elle milite pour la préservation des bâtiments. Ici, il y a 700 monuments classés patrimoine mondial, dont 130 ont pu être restaurés. Les projets prennent des années à voir le jour. Le montage financier exige beaucoup de ténacité.

« Si on attend, si on laisse les choses aller, ça coûte énormément cher et le défi devient exponentiellement plus grand. »