Le coffret CD de la création musicale Riopelle symphonique, composée par Serge Fiori et Blair Thompson, et interprétée par l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sortira le 23 novembre. Inspirée par l’héritage artistique du peintre québécois de renommée internationale Jean Paul Riopelle, cette œuvre de 75 minutes sera également diffusée dans son intégralité le 19 novembre sur ICI Musique classique.

Riopelle symphonique se déploie pour les célébrations de la carrière et de l’œuvre de l’artiste, décédé en 2002 et qui aurait eu 100 ans en 2023, lancées le mois dernier avec l’inauguration d’une murale hommage à Montréal.

Enregistré à la Maison symphonique, l’album prend la forme d’une composition pour orchestre et chœur en cinq mouvements signée Blair Thompson. Le pianiste et chef d’orchestre torontois a utilisé comme matériau de base sept chansons de Serge Fiori : La moitié du monde, La vague, L’étrange, Si bien, Laisse-moi partir, Seule et Jamais.

Ces morceaux ne font pas partie du répertoire d’Harmonium, le mythique groupe cofondé par Serge Fiori en 1972. Le musicien québécois voue une grande admiration au peintre.

De l’art auditif

Chaque mouvement commence par des éléments d’une chanson de Fiori qui sont ensuite pressés, tordus, recolorés et sculptés dans une forme définitive , explique dans un communiqué Blair Thomson, qui s’est d’ailleurs inspiré des matières fétiches et de la palette de couleurs caractéristiques de Jean Paul Riopelle.

« L’auditeur peut considérer un mouvement donné comme une peinture ou une sculpture "auditive" qui se déploie dans le temps. » — Une citation de Le chef Blair Thompson

Le tout a été réalisé sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, qui est également derrière le grand succès d’Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, l’album qui a transformé les chansons du grand groupe québécois en pièces symphoniques.

Riopelle symphonique est offert en format numérique sur le web dès aujourd’hui  (Nouvelle fenêtre) , et les livraisons des formats physiques débuteront le 23 novembre.

Le livret accompagnant l’album est peuplé de textes de l’historien de l’art John R. Porter donnant des repères sur la carrière du peintre québécois.

La diffusion de Riopelle symphonique sur ICI Musique classique, une radio numérique accessible dans l’application OHdio, aura lieu une seule fois, samedi 19 novembre à 10 h (sans possibilité de rattrapage).

Des concerts en février

Des spectacles inspirés de la création originale Riopelle symphonique seront présentés à Montréal et à Québec à compter du 16 février.

Les trois premières représentations sont prévues à la salle Wilfrid-Pelletier, à la Place des Arts, les 16, 17 et 18 février. L’OSM, sous la direction de maestro Adam Johnson, y sera accompagné des Chœurs des petits chanteurs de Laval.

Deux autres spectacles suivront à Québec, les 8 et 9 septembre, cette fois interprétés par l’Orchestre symphonique de Québec, dirigé toujours par Adam Johnson, au Grand Théâtre de Québec.

Les billets pour ces spectacles sont en vente sur les sites web des salles ou sur le site de Riopelle symphonique (Nouvelle fenêtre) .

Par ailleurs, ICI Première rendra hommage à la carrière de Riopelle avec une série documentaire animée par le professeur de philosophie et essayiste Jérémie McEwen. Celui-ci est le fils du peintre Jean McEwen, qui était un ami de Riopelle.

Cette série à caractère biographique intitulée Riopelle : l’envol du hibou et des oies sera diffusée en trois épisodes les mercredis 23 et 30 novembre, et 7 décembre à 21 h sur les ondes d’ICI Première.