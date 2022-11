Expliquant avoir ouvert cette enquête à la suite d’une divulgation visant les autorités d’un ministère le bureau du Protecteur du citoyen affirme avoir constaté plusieurs irrégularités dans l’attribution, à des organismes sans but lucratif, de subventions provenant d’une enveloppe de 60 millions de dollars.

Le programme de subvention visé par l’enquête est de nature administrative et discrétionnaire. Le budget n’est assorti d’aucun paramètre, critère ou indicateur objectif pour établir l’admissibilité d’un organisme , précise d’entrée de jeu le rapport.

La responsabilité de recevoir, d’évaluer et de traiter les demandes de subvention des organismes incombe donc directement au ministère. Mais, le ministre, dont le nom n’est pas mentionné, détient le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser les recommandations de ses analystes. Et c’est ici que le bât blesse.

Le pouvoir discrétionnaire d’accorder une subvention a été exercé de façon inéquitable. Dans plusieurs situations, des organismes ont véritablement bénéficié d’un traitement de faveur , peut-on lire dans le document.

« Les pratiques constatées constituent un cas grave de mauvaise gestion. Il s’agit d’un acte répréhensible au sens de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. » — Une citation de Extrait du rapport du Protecteur du citoyen – Bien séparer le rôle du cabinet politique de celui de l'appareil administratif dans l'octroi de subventions

En plus de l’existence de relations de proximité entre le cabinet et certains organismes, le rapport estime que la direction du ministère a empiété sur les rôles de l’appareil administratif pour influencer les décisions d’octroi d’aide financière dans le but de favoriser injustement certains organismes.

Cela faisait en sorte que des décisions étaient prises en amont par le Cabinet au détriment du traitement administratif [normal] de la demande , note le bureau du protecteur du citoyen.

De plus, souligne le rapport, des recommandations de ne pas octroyer de subvention à certains organismes faites au ministre ont littéralement été transformées en recommandations positives .

Le cabinet du ministère en question aurait également demandé de traiter en urgence certaines demandes d’organismes pour accélérer le versement des fonds. Pire encore, une aide financière a été accordée à des organismes qui n’avaient pas déposé de demande formelle ou de projet , révèle le rapport.

Régulièrement, le mauvais véhicule financier(subvention au lieu de contrat, et inversement) était utilisé , ajoute le document du Protecteur du citoyen.

Manquements graves

À la lumière de ces faits, le Protecteur du citoyen conclut à des manquements graves par rapport au comportement attendu des autorités dans cette affaire.

Outre le favoritisme et les traitements de faveur, le Protecteur du citoyen reproche au cabinet du ministre d’avoir failli à son obligation d’assurer une saine gestion de l’interface politico-administrative , d’avoir contribué à la démobilisation de son personnel qui a contribué à l’adoption de pratiques non équitables .

Questionnée lors de l’enquête, la direction du ministère a affirmé avoir agi en toute transparence avec son personnel et dans le respect de son travail d’analyse. Il a toutefois reconnu la proximité de certains organismes avec le cabinet ministériel .

En point de presse, le chef de l'opposition officielle intérimaire, Marc Tanguay, a dénoncé la gravité de ce rapport et appelé le premier ministre François Legault à agir sans délai dans ce dossier en faisant preuve de transparence et en prenant dès maintenant les mesures qui s'imposent face à ce ministre.

On ne sait même pas de qui on parle, on ne sait pas quel cabinet, quel ministère, quel programme, ce qui s’est passé…, a déploré Marc Tanguay. Que fera M. Legault? La population du Québec l’écoute... Il doit demander des comptes et divulguer de qui on parle. Qu’il n’attende pas, je l’en prie, qu’Ariane Mignolet [la commissaire à l'éthique] soit obligée de faire enquête et de déposer un rapport dans x nombres de mois.