Le théâtre parodié dans Showtime, une grosse pièce de théâtre

Showtime, une grosse pièce de théâtre est la cinquième création du Projet Bocal, un collectif créé il a 10 ans par Raphaëlle Lalande, Simon Lacroix et Sonia Cordeau, aussi connue pour sa participation aux Appendices.

Cette comédie est le fruit d’une résidence de deux ans du trio chez Duceppe, qui lui a demandé d’imaginer une pièce de théâtre racontant une histoire complète alors que Le projet Bocal était plutôt habitué à proposer des tableaux.

Ça nous a un peu mêlés au début dans notre écriture, on s’est égarés, explique Sonia Cordeau. On a eu une bonne année de travail qu’on a jetée aux vidanges.

Une grande scène un peu effrayante

Finalement, les trois acolytes sont partis de leur situation, celle d’artistes devant créer, pour bâtir l'intrigue de Showtime, une grosse pièce de théâtre.

On est partis de nous-mêmes, qui avions un peu peur de cette grande scène de Duceppe, qui est la plus large de Montréal , dit-elle.

Showtime, une grosse pièce de théâtre met donc en scène Raphaëlle Lalande, Simon Lacroix et Sonia Cordeau dans les rôles d’artistes en résidence qui doivent monter un spectacle, mais qui se butent à l’angoisse de remplir cette vaste scène. Alors le trio choisit de miser sur un spectacle à grand déploiement.

Ce sont des gens qui ont trop d’idées, donc le contraire de la page blanche. [La pièce] est un peu une ode à la créativité , explique Sonia Cordeau.

Sous forme de satire

Showtime, une grosse pièce de théâtre fait partie de la programmation du cinquantième anniversaire de la compagnie de théâtre Duceppe, ce qui n’a pas empêché Le Projet Bocal de parodier cette institution montréalaise dans son œuvre.

On niaise toujours un peu le théâtre dans nos spectacles, donc Duceppe savait qu’on irait là , explique-t-elle.

On égratigne le Duceppe d’avant [qui diffusait beaucoup de théâtre américain] et des choses plus récentes; il y a certains tics et clichés qu’on va relever avec grand plaisir , poursuit-elle.

Parmi ces clichés figure la tendance, par le passé, des comédiens et comédiennes de Duceppe à parler tellement fort que leur ton en devenait étrange et faux. Ça fait un théâtre un peu déclamé qui ne m’intéresse pas , mentionne la comédienne.

Au-delà de Duceppe, c’est le milieu du spectacle dans son ensemble qui est écorché dans Showtime, une grosse pièce de théâtre. Nous trois, on trouve qu’il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu trop au sérieux pour rien , souligne Sonia Cordeau.

La pièce évoque aussi la question de l’argent des commanditaires englouti par les productions. Des fois, comme spectateur, on ne comprend pas, on se dit : comment l’argent est dépensé? .

D’une durée d’une heure quarante, Showtime, une grosse pièce de théâtre est à l’affiche du Théâtre Jean-Duceppe, à la Place des Arts jusqu’au 17 décembre.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l’émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.