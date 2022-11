5,4 millions de cigarettes non estampillées saisies suite à un contrôle routier

Ces cigarettes étaient rangées sur 18 palettes, contenant chacune 30 boîtes de tabac non estampillées ainsi que 1 356 kilogrammes de chicha, selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan.

L’enquête relative à la saisie a maintenant été confiée à la GRC d’Indian Head, qui travaille en collaboration avec la Patrouille routière de la Saskatchewan.

Le sergent du détachement de la GRC à Indian Head, Ryan Case, affirme que cette saisie de contrebande est la plus importante qu’il ait jamais vue au cours de sa carrière.

« La vente de tabac illégal a de nombreux effets sur la Saskatchewan et ses résidents. Quand on achète du tabac de contrebande, on n'a aucune idée de comment et où il est fabriqué. Il n'y a pas de contrôle de la qualité comme dans le cas de la fabrication légale, ce qui présente un risque supplémentaire pour les fumeurs. »