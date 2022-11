Élections municipales : 3 maires du secteur BNPP visent la mairie de Belle-Baie

Belle-Baie, c'est la nouvelle entité issue de la réforme municipale du ministre de la Gouvernance locale, Daniel Allain. Son territoire longe la baie des Chaleurs, à l'ouest de la ville de Bathurst.

Le territoire de la nouvelle municipalité régionale de Balle-Baie, le long de la baie des Chaleurs. Photo : Radio-Canada

Elle regroupe les anciennes municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte ainsi qu'une dizaine de communautés rurales.

Des années d’expérience

Cette bataille électorale oppose met aux prises trois politiciens en poste.

La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, compte 11 années en politique municipale.

Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune, cumule une vingtaine d'années d'expérience en politique municipale.

Enfin, l'actuel député provincial de la région, Daniel Guitard, qui a aussi déjà été maire de Pointe-Verte.

La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, compte 11 années en politique municipale. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Oui, il va y avoir plus de gens, mais pour moi c'est la même chose, ce sont les mêmes défis qui s'en viennent. C'est juste le fait que je veux voir la ville grandir, je veux voir la région au complet grandir. Ça a toujours été mon but. Tout ce qu'on a fait à Petit-Rocher, ç’a été pour la région, jamais seulement pour Petit-Rocher , donne comme argument Rachel Boudreau.

Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune, cumule une vingtaine d'années d'expérience en politique municipale. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Maxime Lejeune aspire aussi à gagner cette élection. Il rappelle ses participations dans plusieurs comités régionaux et sa carrière au sein de la fonction publique.

Vingt ans d'expérience en politique municipale, c'est beaucoup , indique-t-il. J'ai siégé à des commissions régionales et provinciales. Et j'ai quand même une trentaine d'années d'expérience dans la fonction publique aussi. J'ai vécu des amalgames, des fusions de ministère. J'ai géré de gros projets.

Daniel Guitard, député libéral de Restigouche-Chaleur Photo : CBC/Jacques Poitras

Daniel Guitard voit dans la mairie de Belle-Baie une continuité logique de son travail de député provincial.

Je représente la majorité de ces gens-là déjà à l'Assemblée législative. C'est une continuité du travail que je fais à l'heure actuelle. Je pense que la nouvelle municipalité va me donner les outils pour améliorer certains services à l'intérieur des DSL et des régions environnantes , soutient-il.

Un défi emballant

Les trois candidats sont emballés par le défi que représente la création d'une nouvelle municipalité de plus de 14 300 citoyens.

La région a toujours travaillé ensemble , estime Rachel Boudreau. On a toujours été un groupe qui collabore. On parle de BNPP [Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte]. On a toujours travaillé ensemble et pour moi, les gens des DSL font déjà partie de notre communauté.

Belle-Baie, ce sera un tout aux yeux de Maxime Lejeune.

C'est un nouveau conseil et il faut que ce soit inclusif. Il faut faire comprendre aux gens qui sont dans les DSL qu'ils font partie d'un tout. Je l'ai dit depuis le début : je ne me présente pas comme maire de Pointe-Verte ou de Petit-Rocher ou tout autre; je me présente comme maire de Belle-Baie , insiste-t-il.

Daniel Guitard s’engage à une chose s’il est élu : défendre les gens de Belle-Baie.

Ça fait 12 ans que je voyage de la région Chaleur à Fredericton. La nouvelle municipalité me donne la chance de faire ce que j'ai toujours fait, que j'ai toujours aimé faire : défendre les gens de la communauté, des gens de ma région , argue-t-il.

Parmi les dossiers prioritaires évoqués par les trois candidats, notons l'accès à du logement abordable, le développement économique et le transport en commun.

En plus du maire, le conseil municipal de Belle-Baie sera composé de neuf conseillers répartis dans six quartiers.

D’après un reportage de Serge Bouchard