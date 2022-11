Le maire d’Ayer’s Cliff s'interpose dans le projet d'agrandissement de l'hôtel Ripplecove

Le projet prévoit l'aménagement d'un centre d'affaires tout près du lac Massawippi. Le maire juge qu'il manquait d'information aux élus pour prendre une décision éclairée et indique que les conseillers ont convenu qu'il était préférable de reporter leur décision au moins jusqu'à la séance de décembre.

Aussi, il affirme que les travaux d'aménagement du centre d'affaires pourraient empiéter sur la bande riveraine et la santé du lac Massawippi, une situation qui préoccupe les élus, mais aussi les organismes de conservation de l'environnement. On a des problématiques de sédiments dans le lac, avec les changements climatiques, les moules zébrées, avec les espèces exotiques envahissantes. C'est sûr qu'on observe ça et on se demande si ça va être conclu à un certain moment , s'interroge la directrice générale de l'organisme Bleu Massawippi, Sophie Payeur.

Selon le maire, il faudrait refaire le dénivelé entre le bâtiment et le lac pour mener à bien le projet. Le fait de refaire la topographie, ça affecte la bande riveraine. Ce sont des questions que l'on veut prendre le temps d'analyser avant de prendre une décision. Une fois que c'est défait, que le lac est affecté, il est trop tard pour reculer. Un bâtiment, ça peut se détruire, mais une atteinte écologique, une fois que c'est fait, c'est plus compliqué , rappelle le maire Roy.

Avant, il y avait 28 chambres dans cette auberge et là, ça monte facilement à une centaine de chambres. Il y a encore des projets qui s'en viennent. Pour moi, dans quatre ou cinq ans, ça sera encore en construction. Ce n'est pas mauvais pour la municipalité, mais il faut que ça se fasse en harmonie avec la nature , croit un citoyen de l'endroit, Hubert Lavigne.

Le restaurant du Ripplecove Hôtel et Spa d'Ayer's Cliff. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Pour sa part, la direction de l'hôtel assure que le projet est sécuritaire pour l'environnement et plaide qu'il est nécessaire pour la pérennité de l'entreprise. Elle a d'ailleurs invité le maire à une rencontre pour discuter de la situation. Le but, ce n'est pas de faire un centre de congrès comme il y a à Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe, Drummondville avec de grandes salles. On veut garder le cachet du Ripplecove, mais on veut être capable de générer du travail à nos équipes, 12 mois par année , soutient la directrice générale du Ripplecove Hôtel et Spa, Line Latour.

M. Roy souligne, au passage, que l'approche du promoteur, qui gère ses nombreux travaux par étape, génère de la grogne chez les citoyens. Divers travaux auraient cours depuis cinq ans.

Avec les informations de Thomas Deshaies