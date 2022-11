L’ajout d’un programme d’éducation à l’enfance au Cégep de Trois-Rivières dénoncé

Il y a encore beaucoup de places à Shawinigan et là, on s’en va ouvrir un programme qu’on offre déjà dans un cégep à côté , déplore le président du Syndicat, Luc Vandal. Il affirme qu’il y a présentement un groupe par cohorte, alors que le cégep peut en accueillir deux. Ce ne serait pas un problème si la demande était suffisante pour combler les places dans les deux cégeps , dit-il.

« On peut bien dire : "on a besoin d’une offre de formation partout sur le territoire", mais on ne peut pas non plus donner le programme dans chacun des villages du Québec. Il faut que l’offre de formation soit cohérente sur l’ensemble du territoire. » — Une citation de Luc Vandal, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Shawinigan

Le président du Syndicat souligne aussi que le Cégep de Shawinigan possède déjà l’expertise pour offrir ces cours.

Le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron, affirme vouloir répondre à une demande du gouvernement du Québec de former davantage d'éducatrices en raison de la pénurie de main-d’oeuvre dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les services de garde des écoles, notamment.

On ne pouvait pas ne pas regarder cette situation-là, alors on s’est dit on va avancer; on sait que ce ne sont pas des investissements extrêmement importants , a-t-il expliqué.

Il ne pense pas que l’ouverture d’un tel programme nuira au Cégep de Shawinigan. Louis Gendron croit que grâce aux annonces de Québec, plus de gens voudront suivre cette formation.

« Notre prétention, c’est que ça ne va pas fragiliser de façon importante les autres programmes, parce que le gouvernement a fait le choix de rehausser les conditions de travail du personnel [des services d'éducation à l'enfance], donc on a espoir [...] qu’il y ait plus de gens et chez nous et à Shawinigan. » — Une citation de Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières

Les deux cégeps ont l’habitude de se consulter et de s’arrimer au niveau des programmes. De l’aveu du président du syndicat des enseignants à Shawinigan et du directeur général à Trois-Rivières, il s’agit d’une des rares fois où les institutions ne sont pas sur la même page.

Le Collège Laflèche, une institution privée située à Trois-Rivières, offre aussi le programme de Techniques en éducation à l'enfance.

