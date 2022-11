Le train léger sera fermé pour une journée, samedi

Cette fermeture doit permettre au Groupe de transport Rideau (GTR) d’effectuer des essais de véhicules et de systèmes.

Un service d’autobus de remplacement R1 sera mis en place, à la même fréquence de service que celle de la Ligne 1, assure la Direction générale des services de transport en commun, dans une note envoyée aux membres du Conseil et de la Commission du transport en commun.

Les autobus R1 ne desserviront toutefois pas la station Cyrville. Les usagers pourront utiliser la navette qui assurera le service entre l’arrêt C de la station St-Laurent et l’arrêt B de la station Cyrville pour faire l’aller-retour vers la station Cyrville.

La direction d’OC Transpo justifie la tenue de ces travaux un samedi en expliquant que l’achalandage y est moindre.

Un service d’autobus de remplacement R1 sera mis en place (Archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les essais menés par GTR sont effectués dans le cadre des travaux d’enquête visant à cerner la cause première de la défaillance des moyeux d’essieux qui s’est produite en juillet 2022.

Rideau Transit Maintenance et Alstom ont inspecté et remplacé de manière proactive les moyeux d’essieux de toutes les voitures de train ayant plus de 175 000 kilomètres de service. Des limites de vitesse temporaires et un régime amélioré d’inspection demeurent en place pour assurer le fonctionnement sécuritaire du système pendant que GTR poursuit ses travaux visant à déterminer la cause première de la défaillance du moyeu d’essieu , explique la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, dans sa note.

Le service complet de la Ligne 1 de l’O-Train doit reprendre dimanche 20 novembre, à 8 h.

OC Transpo prévient que des essais supplémentaires auront lieu entre le 16 et le 24 novembre, en dehors des heures d’achalandage et pendant le quart de nuit du personnel technique.