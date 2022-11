Le gouvernement Ford se défend quant aux débordements dans les hôpitaux pédiatriques

Kingston est situé à environ 175 km, soit plus de deux heures de route, d'Ottawa.

Oui, il y a des défis , admet la ministre Jones. Elle assure toutefois que le gouvernement s'était préparé à faire face à l'accroissement de l'achalandage dans les hôpitaux à l'approche de l'hiver.

Les centres hospitaliers pour enfants en particulier sont aux prises avec une hausse marquée des infections respiratoires causées par l'influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). L'attente à l'urgence peut y atteindre 12 heures.

Mme Jones a annoncé jeudi l'octroi de 175 millions de dollars pour la modernisation des hôpitaux, mais pas d'argent supplémentaire pour leur fonctionnement actuel.

Elle se défend en notant que le gouvernement a déjà accru de 30 % la capacité dans les unités de soins intensifs pédiatriques, notamment.

« Je veux assurer les Ontariens que si votre enfant est malade, il recevra les soins dont il a besoin dans un laps de temps opportun. » — Une citation de Sylvia Jones, ministre de la Santé

Mme Jones n'a pas voulu indiquer jeudi combien des lits en soins intensifs dans les hôpitaux pédiatriques étaient occupés présentement, affirmant que ce nombre change constamment.

Elle a plutôt cité en exemple la décision du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa de transformer un espace consacré normalement aux interventions chirurgicales en deuxième unité de soins intensifs.

Médicaments et étiquettes bilingues

La ministre Jones dit collaborer avec Ottawa pour contrer la pénurie de certains médicaments pour enfants, comme le Tylenol, qui perdure depuis plusieurs semaines.

Elle aurait voulu que le gouvernement Trudeau agisse plus vite, mais se réjouit de voir que le fédéral est maintenant prêt à assouplir les règles quant à l'étiquetage bilingue.

« Bloquer l'approvisionnement en Ontario, au Canada de médicaments simplement parce qu'il n'y pas de français sur l'étiquette, alors qu'il y a une pénurie... Je pense qu'il faut prendre des décisions et agir plus vite. » — Une citation de Sylvia Jones, ministre de la Santé

La situation s'améliore-t-elle?

La ministre Jones explique que cette année la saison de la grippe a frappé « plus tôt » et que le VRS semble être plus virulent.

Elle ajoute toutefois que selon les dernières données, les infections respiratoires ne semblent plus croître à un rythme aussi effréné dans la province. Néanmoins, Mme Jones affirme qu'il est trop tôt pour parler d'un « plateau ».

Selon les données du réseau ontarien Acute Care Enhanced Surveillance, le nombre de visites à l'hôpital et d'hospitalisations liées à des infections respiratoires est plus de 2 fois plus élevé cette année qu'avant la pandémie pour les enfants de 4 ans et moins et près de 3 fois, pour les 5 à 17 ans.

Le nombre d'infections respiratoires recensées par les hôpitaux pour ces groupes d'âge semble toutefois avoir baissé au cours de la dernière semaine.