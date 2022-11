La beauté du monde, de Michel-Marc Bouchard : sauver le Louvre des nazis 

Le metteur en scène fait cette fois équipe avec le compositeur Julien Bilodeau, qui a notamment signé la musique de la production Another Brick in the Wall Opéra, basé sur un l’album-concept The Wall, de Pink Floyd. Cet opéra, dont le livret a été signé par Roger Waters, cofondateur du groupe, a été présenté à l’Opéra de Montréal en 2017.

Bilodeau, qui a aussi signé en 2011 l’œuvre Qu'un cri élève nos chants, commandée par Kent Nagano pour l'inauguration de la Maison symphonique, a récemment reçu le prix Richard-Grégoire de la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) pour sa contribution à l'opéra québécois.

La beauté du monde sera présentée les 19, 22 et 24 novembre à 19 h 30, puis le dimanche 27 novembre à 14 h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Sauver l’art pour préserver la beauté du monde

L’opéra raconte les efforts menés dès 1939 par Jacques Jaujard, directeur du Louvre, et la conservatrice Rose Valland pour évacuer en douce toutes les œuvres qui se trouvaient dans le musée et qui étaient menacées par les nazis, qui avaient déjà subtilisé un Henri Matisse.

Il y a aussi une dernière héroïne, Jeanne Boitel, qui était une actrice – la Mae West de l’époque en France – qui, sous couverture, avait le nom de code "Mozart". Elle était l’une des muses de la Résistance , explique Michel-Marc Bouchard, qui signe le livret de près de 120 pages du spectacle, divisé en 3 actes.

Portrait de Jacques Jaujard, directeur du Musée du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : afp via getty images

Ces trois héros-là vont risquer leur vie pour sauvegarder les trésors nationaux, mais aussi, d’une certaine façon, la beauté du monde, parce qu’on ne parle pas seulement d’un vol, il y a eu aussi beaucoup de destruction.

Au-delà de cet écrin historique factuel, l’opéra aborde plusieurs autres thèmes, comme la période plus générale de l’occupation allemande et de la dépossession des personnes juives, dont des biens artistiques ont été spoliés par les nazis.

Certaines œuvres étaient brûlées, certaines étaient revendues et d’autres étaient simplement volées pour constituer le rêve idéologique complètement fou d’Adolf Hilter d’un musée national à Linz [en Autriche], explique Julien Bilodeau. Il y a cette question-là qui est abordée : comment est-ce que l’art est utilisé à des fins politiques ou idéologiques? C’est un sujet d’actualité encore aujourd’hui.

Une production colossale plusieurs fois menacée

Victime de la COVID-19 comme plusieurs autres productions, La beauté du monde a frôlé la mort à deux reprises avant de pouvoir, finalement, être présentée. C’est vraiment à force de persévérance et avec un peu de chance qu’elle a pu être remise sur les rails.

La COVID-19 est arrivée une année presque jour pour jour avant la première, mais il faut savoir qu’à l’opéra, une année avant la première, c’est presque la veille, parce que tous les chanteurs sont réservés, le metteur en scène est réservé, les salles sont réservées , explique Julien Bilodeau.

Chaque fois que c’est annulé, il faut rassembler de nouveau tout le monde. Les chanteurs, par exemple, la plupart ont des carrières internationales et des agendas déjà pleins pour les 3 ou 4 prochaines années. [...] On n’a pas la même distribution qu’à l’origine, mais elle est tout de même éclatante.

Près de 250 personnes ont travaillé sur la production, un remue-ménage rarement observé au Québec, où les opéras sont généralement achetés prêts à être présentés. Pour créer tout ce que le public voit et entend de A à Z, des décors à la mise en scène en passant par les costumes, il fallait une certaine expertise, que l’Opéra de Montréal a su développer, selon Julien Bilodeau.

Je suis là depuis 2015, j’ai donc été témoin de ça et j’y ai participé. Je pense qu’aujourd’hui, l’opéra a une certaine maturité et que La beauté du monde [...] est un jalon dans la création lyrique québécoise. C’est une énorme fierté pour Michel-Marc et pour moi.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18 et par Pénélope McQuade, animatrice de l'émission Pénélope. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.