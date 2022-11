Le chef de police de Thunder Bay blâme les gangs pour un record d’homicides

Il y a eu 13 homicides à Thunder Bay cette année, soit deux de plus que le précédent record de 11, établi en 2014.

Sur les 13 homicides cette année, je ne crois pas qu'aucun ne puisse être classé comme aléatoire , indique Dan Taddeo.

Ils ont des liens avec des problèmes de toxicomanie ou de dépendance ou sont liés à des gangs.

Par exemple, sur les 13 homicides, six arrestations ont été effectuées en lien avec des personnes de la région du Grand Toronto , souligne le chef par intérim.

Jusqu'à présent cette année, la police a exécuté plus de 90 mandats dans le cadre d'enquêtes sur la drogue impliquant des personnes de la grande région de Toronto, affirme M. Taddeo.

Ces mandats ont conduit à l'arrestation et à l'inculpation de 122 personnes de cette région.

En avril dernier, les autorités ont complété la saisie de drogues dans une résidence du quartier sud de Thunder Bay. Photo : Service de police de Thunder Bay

Thunder Bay doit également compter sur le laboratoire de pathologie de Toronto pour les autopsies, ce qui mobilise les ressources de l'unité des crimes majeurs dans les enquêtes.

M. Taddeo affirme qu'une réduction des méfaits plus généralisée et une implication communautaire sont nécessaires pour résoudre le problème de la drogue à Thunder Bay.

Si vous enlevez le marché aux fournisseurs, alors les fournisseurs iront ailleurs. Nous pourrons également concentrer nos services de police sur les crimes et les désordres plutôt que sur les problèmes sociaux.

Thunder Bay a enregistré le taux de mortalité par surdose d'opioïdes le plus élevé de la province d'avril 2021 à mars 2022, soit 82,1 pour 100 000 habitants, selon les dernières données préliminaires publiées par le Bureau du coroner en chef de l'Ontario.

Nous enquêtons sur quatre fois plus de morts subites dues à des surdoses. Nous devons considérer chacune d'entre elles comme un homicide potentiel, surtout s'il s'agit de drogues mélangées , affirme le chef par intérim.

Des experts de la police ont déjà déclaré à CBC qu'il était difficile de porter des accusations dans des enquêtes sur des morts subites impliquant des drogues, souvent en raison d'un manque de preuves.

En mars, un rapport confidentiel sur des cas de mort subite à Thunder Bay recommandait que 14 enquêtes entre 2006 et 2019 soient réexaminées.

Certains de ces décès impliquaient des surdoses mortelles de drogue, le rapport qualifiant ces événements de menace importante pour la sécurité publique .

Appel à plus d'argent et à plus de ressources

M. Taddeo demande au gouvernement de fournir plus d'argent envers les efforts de la police pour lutter contre les armes à feu et les gangs à Thunder Bay.

Le budget de la police proposé pour cette année prévoit une augmentation de 3,5 millions de dollars, soit 7,2 %.

Dans une déclaration à CBC mercredi, le ministère du Solliciteur général a déclaré qu'un financement continu était fourni aux services de police de l'Ontario, y compris à Thunder Bay, pour aider à résoudre les problèmes liés aux armes à feu et aux gangs.

Un porte-parole du ministère a indiqué que le service de police de la ville reçoit, par exemple, 3,4 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de la subvention pour la sécurité communautaire et la police pour répondre aux priorités locales et provinciales en matière de sécurité communautaire .

Le budget de la police de Thunder Bay proposé prévoit une augmentation de 3,5 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / CBC / Marc Doucette

Il ajoute que le service de police de Thunder Bay reçoit plus de 600 000 $ sur trois ans pour soutenir des programmes comme Project Prevent, qui vise à mettre un terme aux efforts de recrutement des gangs, et un projet pour améliorer pour améliorer la réponse de la police et de la communauté à la traite des êtres humains, à la violence sexuelle, aux agressions et au harcèlement, qui sont souvent liés aux gangs.

Un porte-parole de la police de Thunder Bay affirme que bien que le financement soit utile sur un certain nombre de fronts, il n'est pas entièrement dévoué à la violence avec des armes à feu et des gangs.

En juillet, la province a annoncé une nouvelle stratégie ontarienne de lutte contre les armes à feu et les gangs, dirigée par la Police provinciale de l'Ontario et financée par environ 75 millions de dollars de la province.

Cependant, la police de Thunder Bay n’a pas été annoncée comme participante au projet, contrairement aux services de police Anishinabek et Nishnawbe Aski, dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Avec les informations de CBC