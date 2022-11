Santé et sécurité : la Première Nation crie de Norway House réclame un pont permanent

La Première Nation crie de Norway House, au Manitoba, dit ne plus pouvoir se contenter d’un traversier pour la relier au reste de la province. Elle demande aux gouvernements fédéral et provincial de construire un pont qui serait ouvert en tout temps.

La Première Nation est située tout au nord du lac Winnipeg, sur les rives du lac Little Playgreen et aux abords de la rivière Nelson, à 805 km au nord de Winnipeg.

En ce moment, un traversier permet de desservir cette Première Nation de 8600 habitants et, en hiver, une route de neige remplace le traversier.

La construction du pont est présentée par le chef de l'exploitation de Norway House, Wayne Anderson, comme un enjeu de santé et de sécurité publiques. Il dit s’inquiéter pour les personnes qui doivent se rendre quelques fois par semaine à Thompson, à environ 200 km plus au nord, pour s'y faire soigner et dans certains cas obtenir des traitements de dyalise.

« La principale raison de l’installation du pont est l’accès en toutes saisons, pour la sécurité alimentaire, principalement pour les besoins de base comme le carburant. » — Une citation de Wayne Anderson, chef de l’exploitation de la Nation Crie de Norway House

Le traversier est le seul moyen de transport terrestre pour se rendre dans la communauté. Mais il présente des limites techniques, selon Wayne Anderson. Le traversier n’est pas construit pour être un brise-glace , dit-il. C'est un inconvénient majeur qui entraîne des interruptions de plusieurs heures, voire des jours, en cas de dysfonctionnement.

Le traversier a été acheté par la province en 2017 pour 3,1 millions de dollars et il fonctionne 24 heures sur 24. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Des accidents évitables

Les choses empirent pendant les mois d’hiver, lorsque la communauté construit une route d’hiver juste à côté du chemin où passe le traversier.

À mesure que le climat change, Wayne Anderson dit que la route d’hiver est devenue moins fiable. Il rappelle un accident récent où la Gendarmerie royale du Canada a été appelée pour aider à sortir un véhicule de l’eau. Les occupants de l'automobile avaient mal calculé l’approche sur le côté. Ils ont plongé directement dans la rivière .

Pendant les mois d'hiver, Norway House construit une route d'hiver à côté du chemin où passe le ferry. Avec les changements climatiques, la route d'hiver est devenue moins fiable. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

« Il y a certains moments où nous devons faire traverser les habitants en motoneige, ce qui devient très inconfortable pour quelqu’un qui ne va pas bien. » — Une citation de Wayne Anderson, chef de l’exploitation de la Nation Crie de Norway House

Wayne Anderson semble impuissant face aux changements climatiques. Il affirme que les membres de la communauté n’ont aucun moyen de traverser la rivière en toute sécurité pendant la période où se forme la glace, en automne, et celle où elle fond, au printemps. Cela peut durer des jours ou des semaines, selon les conditions.

La province prête à financer une partie du pont

La Nation Crie de Norway House est en pourparlers avec les gouvernements provincial et fédéral pour construire un pont vers la communauté. Son projet est évalué à plus de 61 millions de dollars.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Doyle Piwniuk, se dit ouvert, mais veut que le gouvernement fédéral finance la moitié du projet.

À long terme, un pont sera rentable, selon la communauté, puisque le traversier actuel coûte 1,3 million de dollars par an à exploiter et que la route d’hiver coûte 350 000 $ à construire et à entretenir chaque année.

Avec les informations de Stephanie Cram