Le rêve est fini pour les bénévoles dédiés à la sauvegarde de l’église Saint-Édouard

L’abandon du projet de bibliothèque prévue dans l’église a été le coup de grâce pour les bénévoles qui s’acharnent depuis plusieurs années à trouver une nouvelle vocation au lieu de culte.

« De convaincus, à motivés, à déterminés, nous voilà maintenant profondément déçus et la confiance n’y est plus. » — Une citation de Martin St-Pierre, président de la corporation Patrimoine Saint-Édouard

La Ville de Saguenay a décidé de mettre fin au projet en raison notamment de la hausse des coûts anticipée qui aurait fait gonfler la facture du projet de 12 à 18 millions de dollars.

Les élus ont finalement décidé de rénover la bibliothèque actuelle sans la déménager dans l’église Saint-Édouard.

La corporation Patrimoine Saint-Édouard a milité durant plusieurs années pour trouver une nouvelle vocation à l'église. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

À bout de souffle, les bénévoles n’ont plus le cœur à accepter la main tendue pour reprendre la réflexion et trouver un nouveau projet de réfection du bâtiment religieux.

C’est un retour à la case départ pour nous : ça nous ramène à des réflexions ayant déjà lieu depuis sept ans! Après toutes ces années d’implication bénévole, et sans un objectif rapproché de réussite, vous comprendrez que nous faisons le choix de cesser notre engagement et de tourner la page , poursuit M. St-Pierre.

Les bénévoles quittent le navire avec un léger sentiment d’amertume face au manque de cohésion entre les différents paliers de gouvernements qui n’arrivaient pas, selon eux, à s’entendre pour investir de manière coordonnée dans les dernières années.

Nous cherchions des solutions et on avait l’impression que de l’autre côté, on cherchait malheureusement toujours des coupables , a conclu Martin St-Pierre.

Les 800 000 $ qui avaient été amassés dans la communauté seront remis aux donateurs. Une partie des fonds pourrait toutefois être conservée pour financer des activités à l'école du quartier et au Centre Alpha.

Avec la collaboration de Gilles Munger