Une clinique médicale mobile de la N.-É. s’en va à Weymouth et Digby

Les résidents de Weymouth et Digby, en Nouvelle-Écosse, pourront plus facilement accéder à des soins de santé primaires puisqu’une des cliniques médicales mobiles sera de passage dans leur région dans les prochaines semaines.

Le service temporaire, fourni par Santé Nouvelle-Écosse, les Services de santé d’urgence et des partenaires communautaires, a été récemment créé pour apporter des services au coeur des communautés mal desservies en Nouvelle-Écosse.

La clinique médicale mobile permet de traiter les problèmes de santé non urgents tels que les douleurs légères, les maux de gorge, les infections mineures, les symptômes du rhume et les renouvellements d'ordonnances.

Elle n’offre pas de services sans rendez-vous, les gens doivent donc s'inscrire. Les patients peuvent appeler le 1-800-410-6672 pour prendre rendez-vous.

Les lignes téléphoniques ouvriront le jeudi avant chaque clinique de fin de semaine et fermeront une fois que toutes les places seront occupées.

Une clinique mobile sera garée au centre médical de Weymouth les 19 et 20 novembre et les 10 et 11 décembre.

Puis elle sera garée au centre de curling de Digby les 3 et 4 décembre.

Une clinique mobile a permis de traiter des gens d'Halifax et d’Antigonish la fin de semaine dernière.