Grande rencontre de l’industrie de la pêche à Sept-Îles

À Sept-Îles, les premières Rencontres maritimes ont lieu cette semaine. Elles rassemblent des pêcheurs, des aides-pêcheurs, des transformateurs ainsi que des aquaculteurs. Plus de 150 représentants du milieu des pêches de partout dans l’Est-du-Québec échangent sur des enjeux en lien avec la sécurité en mer, la technologie maritime et l'innovation.

Le projet de rassemblement a commencé par l'idée d'un visionnement du documentaire Le Nadine… on a accusé les morts. L’objectif, selon le pêcheur Guy Vigneault, était d’échanger avec des pêcheurs nord-côtiers sur la sécurité en mer, un enjeu qui touche tous les équipages.

J’ai participé à beaucoup de rencontres sur la sécurité des bateaux de pêche à Rimouski et j’ai remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de monde de la Côte-Nord. J’ai vu il y a deux ans le reportage sur le Nadine, j’ai trouvé ça vraiment touchant. Je me suis dit : il faut que mon monde voie ça , raconte le directeur des pêches pour Pakua Shipi et Ekuanitshit, Guy Vigneault.

Selon le créneau d'excellence Ressources, sciences et technologies marines (RSTM), l'occasion était parfaite pour réunir toute l'industrie sur la Côte-Nord, pendant deux journées de conférences et de réseautage.

On fait venir tous les pêcheurs à Sept-Îles? Profitons-en et parlons-leur du fait de travailler ensemble pour développer le secteur des pêches, pour développer les innovations , explique la directrice Côte-Nord du créneau d'excellence RSTM , Marilou Vanier.

La visite de l'usine de crabe Umek a permis aux pêcheurs de mieux comprendre la réalité des transformateurs. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Par le passé, plusieurs dénonçaient le manque de concertation entre les différents acteurs du secteur maritime. Il était aussi rare que des événements rassembleurs soient mis sur pied dans la région, rappelle la directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes, Marjorie Chrétien.

C’est l’importance du partenariat, de se rendre dans les régions où le secteur des pêches est présent. Nous, nos bureaux sont à Gaspé, mais on dessert tout le Québec, donc c’est important de venir en Côte-Nord, il y a un bassin important de pêcheurs , ajoute Mme Chrétien.

On a décidé dorénavant de se déplacer en région, parce qu’on veut toucher un plus grand nombre de pêcheurs et surtout un plus grand nombre d’aides-pêcheurs , acquiesce Robert Fecteau, directeur du comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec, dont les bureaux sont situés à Rimouski.

Robert Fecteau est le directeur du comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Un milieu en quête d’innovation

La présence de chercheurs permet aussi de discuter de l'utilisation des technologies marines, notamment pour la protection des ressources et la lutte contre les engins de pêche fantôme.

On se le cachera pas, c'est une période critique pour l'industrie de la pêche avec les changements climatiques, l'adaptation au niveau de la biodiversité. Chacun doit pouvoir partager l'innovation, le travail qu'ils ont fait pour améliorer l'industrie et assurer la pérennité de celle-ci , expose Simon Therrien, directeur des solutions chez Devocean.

Olivier Grenier et Simon Therrien, de Devocean, tentent de trouver des solutions aux problèmes causés par les engins de pêche fantôme. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

L'entreprise Devocean, qui développe des technologies de pêche sans cordage, participe au colloque afin d'adapter ses produits aux besoins des pêcheurs nord-côtiers.

[On veut] prendre le pouls sur c'est quoi les challenges dans le secteur de la pêche sur la Côte-Nord, savoir c'est quoi leur réalité et voir s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des projets pilotes avec nous , indique Olivier Grenier, chargé de produits chez Devocean.

Sécurité en mer

Comme prévu à la genèse du projet, une place particulière sera faite à la sensibilisation à la sécurité en mer. Jeudi, les participants visionneront un documentaire sur le naufrage du Nadine, survenu aux Îles-de-la-Madeleine en 1990.

La pêche est le secteur d'emploi avec le taux de mortalité le plus élevé au Canada, précise la directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes, Marjorie Chrétien.

La directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes, Marjorie Chrétien. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

La sensibilisation et la formation sont donc primordiales pour les capitaines et les aides-pêcheurs, selon Guy Vigneault, qui est aussi président du Créneau d’excellence RSTM .

On a eu une rencontre dernièrement. On a demandé [aux participants] qui était dans le domaine des pêches. Il y en a une vingtaine qui ont levé la main. Puis on a posé une deuxième question : Avez-vous quelqu'un que vous avez perdu dans le domaine des pêches? Ils ont tous levé la main. Il faut plus que ça arrive , implore M. Vigneault.

Guy Vigneault, directeur des pêches pour Pakua Shipi et Ekuanitshit. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Marjorie Chrétien rappelle que la pêche est le secteur d'emploi avec le taux de mortalité le plus élevé au Canada, d'où l'importance de parler de sécurité.

On espère que d’année en année on pourra faire d’autres événements comme ça sur des enjeux vécus par le secteur, sur différentes thématiques , ajoute-t-elle.

Les organisateurs des Rencontres maritimes espèrent en faire un événement annuel ou bisannuel.

Avec la collaboration d’Aurélie Girard