Victoria a désormais le coût de la vie le plus élevé en C.-B., selon un rapport

Pour la première fois depuis que l'organisme Living Wage for Families BC calcule le revenu de subsistance pour des municipalités de la Colombie-Britannique, il coûte plus cher de vivre à Victoria que dans le Grand Vancouver.

Le rapport annuel  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été publié par l'organisme à but non lucratif qui milite pour des salaires décents et le Centre canadien des politiques alternatives.

Il établit que deux parents du Grand Vancouver doivent chacun gagner au moins 24,02 $ de l'heure dans le cadre d'un travail à temps plein (43 825 $ par année) pour arriver à payer pour leurs besoins de bases et ceux de deux enfants. À Victoria, ce salaire est de 24,29 $.

Le salaire de subsistance de ces deux régions a augmenté de 4 dollars l'heure depuis l'an dernier et dépasse le salaire minimum provincial qui est de 15,65 $ l'heure.

Le calcul du salaire de subsistance est basé sur les frais encourus pour les besoins essentiels comme la nourriture, le logement, les frais de garde d'enfants et le transport après les impôts, ainsi que les crédits, les déductions, et les subventions gouvernementales.

Selon le rapport, le salaire de subsistance augmente plus rapidement que le taux d'inflation, qui a atteint des niveaux inconnus depuis près de quatre décennies.

La facture d'épicerie grimpe

Selon Living Wage for Families BC, l'augmentation du salaire de subsistance est menée par le coût de la nourriture et du logement.

Ce sont les deux plus grosses dépenses des familles , explique Anastasia French, la directrice provinciale de l'organisation et une des auteures du rapport. Il est difficile de réduire ces dépenses dans ces deux cas.

Le rapport estime que la facture alimentaire d'une famille de quatre personnes du Grand Vancouver a grimpé de 161 $ en moyenne pour atteindre 1114 $, soit 17 % de plus que l'an dernier.

D'autre part, le coût des aliments est désormais plus élevé dans l'île de Vancouver que dans le nord de la province, ajoute Anastasia French.

Le coût du transport des aliments vers l'île de Vancouver est plus important et c'est la raison pour laquelle le salaire de subsistance est désormais plus élevé à Victoria qu'à Vancouver, explique-t-elle.

Selon le rapport, les dépenses en nourriture arrivent désormais en deuxième place après le logement, dépassant les frais de garde.

Avec les informations d'Eva Uguen-Csenge