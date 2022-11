Les Jeux de la Francophonie obtiennent un sursis d’un mois

Dans un rapport dont Enquête a obtenu copie, le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) constate des avancées significatives , mais il indique tout de même que cette dynamique devra être poursuivie, approfondie et consolidée . Selon nos informations, le Conseil donne un sursis d’un mois à l’organisation.

Parmi les documents remis, on retrouve des plans opérationnels concernant l’hébergement, la cérémonie, les communications, les infrastructures et le marketing, notamment. Des pourparlers avancés sont en cours avec le Groupe Vivendi pour organiser les cérémonies d'ouverture et de clôture et pour la négociation d’un paquet comprenant notamment la mise à disposition d’un directeur des opérations .

Créés en 1987 à Québec lors du Sommet de la Francophonie, les Jeux de la Francophonie sont des compétitions sportives et culturelles qui réunissent tous les quatre ans plus de 3500 jeunes talents (âgés de 18 à 35 ans) qui ont comme point commun la langue française. L'édition actuelle devait se tenir en 2021, mais elle a été reportée en raison de la pandémie. Les précédents Jeux ont eu lieu en 2017 à Abidjan, en Côte-d'Ivoire. On estime que les Jeux attirent environ 541 millions de téléspectateurs.

D’importantes tâches restent à accomplir. Par exemple, en matière de santé, deux projets d’entente avec deux structures hospitalières sont en cours de finalisation et le processus d'acquisition des ambulances est lancé .

En matière d’hébergement, le rapport indique que le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) a été autorisé à signer directement un avenant avec une société pour les travaux d’aménagement du Village des Jeux. Cette société verra notamment à la construction de 11 structures pour l’hébergement des délégations. Une somme de plus de 14 millions $ US lui est octroyée par le gouvernement de la RDC.

En ce qui a trait aux infrastructures, le CNJF dit être maintenant maître d’œuvre de tous les chantiers. Le gouvernement s’est engagé à ce qu’elles soient prêtes fin mars-début avril 2023.

Le mois dernier, le Conseil a tenu une session extraordinaire pour faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs des 9es Jeux de la Francophonie. Radio-Canada avait alors appris que de sérieux problèmes en sont venus à carrément compromettre la tenue même des Jeux.