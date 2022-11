La N.-É. dépense des millions de dollars pour des infirmières d’agences privées

Le gouvernement provincial paie aux infirmières contractuelles privées au moins le double du salaire horaire des infirmières du secteur public. Il offre aussi plus de flexibilité dans les horaires.

Ces infirmières itinérantes sont des travailleuses de la santé qui sont employées par des agences privées qui fournissent du personnel infirmier supplémentaire là où il est nécessaire.

Besoin de renfort

Nous avons eu beaucoup de pénuries de personnel dans ce secteur ,explique Barbara Adams, la ministre des Aînés et des Soins de longue durée.

Le ministère a alloué 3,1 millions $ en décembre 2021 aux infirmières itinérantes. Après le début de la vague Omicron, le département a dû augmenter le montant de 18,4 millions $.

La ministre rapporte qu’en date du 15 novembre, encore 36 lits de soins de longue durée étaient fermés par manque de personnel.

Barbara Adams est ministre des Aînés et des Soins de longue durée de la Nouvele-Écosse. Photo : Radio-Canada

Parmi les solutions au manque de personnel, la province s'est tournée vers des infirmières d'agence et la décision a attiré l'attention du Syndicat des infirmiers et infirmières de la Nouvelle-Écosse.

C'est une nouveauté pour nous , déclare la présidente, Janet Hazelton, qui constate une dépendance accrue à ces travailleurs contractuels dans la province.

C'est quelque chose qui est certainement une préoccupation pour tous les syndicats d'infirmières à travers le pays.

Grand écart de salaire

Le fonds de la province pour les infirmières itinérantes en soins de longue durée est administré par le foyer de soins Northwood, le plus grand foyer de soins sans but lucratif de la Nouvelle-Écosse.

Il coordonne l'embauche des infirmières itinérantes par l'intermédiaire de l'agence de personnel médical Magnus, basée à Toronto.

CBC News a pu confirmer que la province a approuvé le financement jusqu'à la fin mars 2022 pour un maximum de 37 infirmiers et infirmières et 60 préposés aux bénéficiaires.

Ils ont travaillé dans au moins 14 foyers, notamment à Yarmouth, Kentville, Bridgewater, Halifax, Antigonish, Berwick et Shelburne.

Le salaire horaire a été fixé entre 96,80 $ et 138,60 $ en plus du 3000 $ par mois pour l'hébergement et jusqu'à 1000 $ en frais de déplacement et un téléphone portable fourni par Northwood.

La province ne précise pas si les infirmières ont reçu le montant horaire complet ou si une partie de leurs honoraires est allée à leur agence.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton, affirme que la province a recours aux infirmières itinérantes depuis des années, mais ce n'est que depuis la pandémie qu'elles font partie du personnel régulier surtout dans les foyers de soins. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Les infirmières itinérantes ne reçoivent généralement pas de pension et, dans certains cas, elles n'ont pas d'avantages sociaux en milieu de travail.

N'empêche que leur taux horaire est de 70 $ à 100 $ de plus que le personnel du secteur public, affirme Janet Hazelton.

Beaucoup de nos infirmières ne croient pas que ce soit juste qu'elles soient payées tellement moins que les infirmières itinérantes , dit-elle.

Une solution temporaire

La province ne peut pas fournir de chiffres exacts sur le nombre d'infirmières itinérantes en soins de longue durée, car le nombre fluctue. On précise tout de même que leur nombre a augmenté cet été pour donner au personnel régulier leurs vacances et il n’a pas vraiment diminué.

La province a fermé 247 lits de soins de longue durée au 11 mars 2022, en raison de problèmes de personnel. Au même moment, un nombre croissant du personnel soignant étaient en arrêt maladie en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le syndicat croit qu'il faut trouver une meilleure solution à long terme.

Les infirmières itinérantes ne sont pas la réponse , affirme Janet Hazelton.

Elles peuvent être un pansement, mais elles ne sont pas la réponse.

Elle déplore aussi que trop d'infirmières font le saut du public au privé

Un meilleur salaire et plus de flexibilité

Julie McCutcheon fait partie du lot. Avant, elle travaillait dans le secteur public en Ontario, mais elle voulait pouvoir quitter la maison de ses parents et n’avait pas les moyens.

J'avais juste envie de voyager et le sens de l'aventure , dit-elle. Julie McCutcheon a travaillé partout au Canada, y compris deux contrats à Digby et un à Sydney en Nouvelle-Écosse.

Elle explique que le travail au sein d’une agence permet de choisir son propre horaire et de prendre plus de vacances. Le salaire plus élevé qu'elle reçoit lui a permis de s'offrir son propre appartement et d'économiser sur le coût d'un acompte sur une maison.

Le ministère des Aînés et des Soins de longue durée a déclaré qu'au 15 novembre, 36 lits de soins de longue durée étaient fermés en Nouvelle-Écosse en raison de problèmes de personnel. À la fin septembre, 284 personnes attendaient à l'hôpital pour un placement en soins de longue durée. Photo : Radio-Canada

Elle modère un groupe Facebook pour les infirmières itinérantes, avec environ 8000 membres, et elle dit que le logement est un facteur important pour beaucoup d'entre elles.

Beaucoup de ces filles ont entre 23 et 35 ans, et leur salaire dans le secteur public leur permet juste de vivre d'un chèque à l'autre , dit-elle.

Elle croit que le secteur public va devoir revoir son offre pour attirer les jeunes qui veulent faire plus que travailler. Elle propose entre autres de fournir le logement dans les régions rurales en notant qu’il est souvent fourni pour les infirmières itinérantes, donc il devrait pouvoir être fourni aux gens prêts à s’établir.